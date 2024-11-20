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NBA／生涯200次大三元達陣 衛斯特布魯克創紀錄獵灰熊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
衛斯特布魯克以12分、14助攻、10籃板表現，成為史上第一位生涯完成200次大三元的球員。 路透
衛斯特布魯克以12分、14助攻、10籃板表現，成為史上第一位生涯完成200次大三元的球員。 路透

在球隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）持續因個人因素缺陣的情況下，金塊今天在作客灰熊主場的賽事中，靠著衛斯特布魯克（Russell Westbrook）以12分、14助攻、10籃板表現，成為史上第一位生涯完成200次大三元的球員，幫助金塊以122：100擊退灰熊，終止2連敗。

金塊約柯奇包括今天的灰熊之戰在內，已經連續3場比賽缺陣，球隊近期也苦吞2連敗，不過今天與灰熊二連戰的第二場比賽，從板凳出發的衛斯特布魯克也挺身而出，上半場他就與穆雷（Jamal Murray）、波特（Michael Porter Jr.）攜手幫助金塊取得11分領先優勢。

不過決定比賽勝負關鍵的則是在第三節初期，灰熊在該節一度出現長達6分鐘的得分乾旱期，讓金塊拉出15：1的攻勢，一口氣取得25分領先優勢，反觀灰熊卻直到該節剩下6分鐘時，才由傑克森（Jaren Jackson Jr.）完成球隊該節除了罰球外的第一顆進球。

第四節儘管灰熊展開猛烈的反撲，在比賽最後1分47秒追到僅剩5分差距，但薩里奇（Dario Saric）關鍵時刻命中三分球，澆熄了灰熊最後反撲氣燄，最終金塊就以12分差距收下勝利，也終止近期的2連敗。

金塊衛斯特布魯克在今天攻下12分、14助攻、10籃板後，成為史上首位達成生涯200次大三元的球員，在他串連攻勢下，球隊共5人得分上雙，其中穆雷拿下全隊最高27分，波特則有24分，布勞恩（Christian Braun）則有19分、7籃板、3抄截演出，至於灰熊則以替補上陣的艾爾達瑪（Santi Aldama）攻下28分、11籃板表現最佳。

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