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NBA／唐西奇回歸飆全場最高 獨行俠41分痛宰鵜鶘奪3連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇休兵一場後復出就攻下全隊最高26分，率獨行俠大勝鵜鶘41分。 路透
唐西奇休兵一場後復出就攻下全隊最高26分，率獨行俠大勝鵜鶘41分。 路透

獨行俠隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）休息一場回歸，今天面對鵜鶘隊上半場就有兩位數得分，率隊第一節灌進44分，加上球隊第三節打出34：18攻勢拉開差距，輕鬆以132：91守護主場，4連敗後收下3連勝。

上季以場均33.9分榮膺聯盟得分王的唐西奇，開季繳出28.2分、7.8籃板和7.8助攻，他上周碰勇士隊時右膝受傷，前兩戰擊敗馬刺隊後他表示自身狀態並非百分百，傷勢需要時間來修復，「背靠背」打雷霆隊時本季首度休兵，今天回歸上半場就攻下12分，率隊取得半場63：51領先。

第三節獨行俠在湯普森（Klay Thompson）外線開火下擴大優勢，華盛頓（P.J. Washington）、萊夫利（Dereck Lively II）也加入得分行列，獨行俠單節打出34：18攻勢，三節打完差距已擴大到97：69。

差距懸殊下，鵜鶘第四節初就換下主力陣容，唐西奇仍沒下場，他20秒內連飆2記三分彈、助隊領先到111：75後仍在場上，剩下6分半左右才下場，在場下看隊友以41分的懸殊差距留下勝利。

上場30分鐘的唐西奇攻下全場最高26分，湯普森三分球9投5中攻下19分，厄文（Kyrie Irving）18分、7助攻；鵜鶘墨菲（Trey Murphy III）的19分已是全隊最高，英格倫（Brandon Ingram）17分。

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