NBA／約柯奇傳陪產連3場缺陣 金塊教頭也不知何時歸隊

金塊一哥約柯奇（Nikola Jokic）在今天與灰熊之戰，連續第3場比賽因為個人因素缺陣，根據國外媒體報導，約柯奇缺陣的原因可能是因為與兒子即將出生有關，不過金塊總教練馬龍（Michael Malone）並未證實這項傳聞，並表示目前還沒有收到關於約柯奇歸隊的消息。

今年開季一度打得跌跌撞撞的金塊，在日前拉出一波5連勝後狀況回穩，不過球隊一哥約柯奇卻在與鵜鶘和灰熊之戰，皆因為個人因素缺陣，金塊也因此吞下二連敗，在今天與灰熊的二連戰第二場比賽前，金塊球團也宣布約柯奇再度缺陣的消息。

儘管國外媒體一度報導，約柯奇缺陣的原因與兒子即將出生，希望能陪在太太身邊有關，不過金塊教頭馬龍並未證實這項消息，並對於約柯奇能否趕在下一場回到主場出戰獨行好的的比賽中歸隊也無法確定，「我不知道下一場會怎麼樣，顯然丹佛這邊還沒有收到任何消息，所以我們會回家後再來重新思考這個問題。」

對於球隊在約柯奇缺陣的兩場比賽都吞下敗仗，馬龍也坦言球隊不該因為約柯奇的缺陣就改變打法，「我們不該以不同的方式去打球，顯然少了三屆的MVP確實有影響，但我們必須打得更努力，不管是在有沒有他的情況下，我們都應該打得更有對抗性。」

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