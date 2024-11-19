NBA／隊史第8人！創造「Showtime」紫金王朝 湖人將為萊里立雕像

作為紫金王朝「Showtime」時代開創者的「油頭」萊里（Pat Riley），被視為聯盟「教父」級的冠軍掌舵手，即使後來離開洛城，在邁阿密深耕超過30年，其偉大功勳依然是隊史不可動搖的一部分。

今天湖人球團宣布，將會在主場館外為萊里設立一座雕像，表揚他對於球隊乃至於籃球運動的巨大貢獻。此雕像會在2006年正式揭幕。

現年79歲的萊里將是湖人隊史第8位擁有雕像的非凡人物，其他7位分別為賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、魔術強森（Magic Johnson）、貝勒（Elgin Baylor）、衛斯特（Jerry West）、布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）和播音員赫恩（Chick Hearn）。

萊里早在球員時期就為湖人效力近6個賽季，在1971-72賽季締造33連勝歷史紀錄的那一年，萊里就隨隊友張伯倫（Wilt Chamberlain）和衛斯特一起贏得總冠軍。

1979-80賽季，萊里加入湖人教練團，該年就拿下總冠軍，並於1981-82賽季正式接掌主帥之位，同樣執教首年就率隊奪得總冠軍，開啟了湖人盛世；在湖人擔任總教練9個賽季中，有7年至少獲得西區冠軍，贏得4座總冠軍，且例行賽勝率都沒有低於65%。

總計萊里執教湖人時期一共獲得533勝194敗，勝率高達73.3%，季後賽累積102勝47敗，勝率達68.5%。無論以球員、助理教練或總教練身份，都能幫湖人奪冠。

萊里的雕像將與魔術強森一起樹立在湖人主場館外。 美聯社

「萊里是湖人的傳奇，也是所有教練們的典範，」湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）表示，「他能將有天賦的球員融合而成一支冠軍球隊，萊里和湖人隊在80年代打造出來的籃球風格，至今仍是我們建隊的藍圖，也就是兼具娛樂性且能贏球的隊伍。」

離開洛城之後的萊里依然展現無比的領導長才，先後擔任尼克與熱火主帥，並在2006年再添一枚冠軍戒指，生涯最終累積1210勝，高居史上第5；褪下教職的萊里在管理階層持續運作，又幫助熱火接下來6度闖進總冠軍賽，2012和2013年完成連霸大業。

一項數據顯示，萊里生涯以球員、教練和制服組身分總共參與過19次總冠軍賽征途，在職業運動史上可謂罕見。

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