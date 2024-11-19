快訊

獨／台電雇員招考爆不公 工會理事兒觀摩場地、預先練習

才動「開心」手術換瓣膜 趙少康又傳肝臟破裂… 醫：抗凝血劑恐致止血延長

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／20日戰衛冕軍塞爾蒂克 騎士延續開季15連勝最大考驗

中央社／ 台北19日電
騎士明天將挑戰衛冕軍波士頓塞爾蒂克，將是能否延續開季15連勝的最大考驗。 路透
騎士明天將挑戰衛冕軍波士頓塞爾蒂克，將是能否延續開季15連勝的最大考驗。 路透

NBA騎士本季彷彿化身成「奇士」，是聯盟開季至今唯一未嘗敗績的球隊，亞特金森更是史上首名剛帶新球隊就締造15連勝的教頭，明天將挑戰衛冕軍波士頓塞爾蒂克，就看騎士否再創驚奇。

騎士昨天擊敗夏洛特黃蜂後，成為史上第4支開季15連勝球隊，追平聯盟歷史第2長開季連勝紀錄，而勇士過去曾在2015-16賽季締造24連勝，至今仍是全聯盟之最，倘若騎士明天再勝，不僅持續改寫隊史，還將擠下其他3隊、獨居聯盟第2。

57歲亞特金森（Kenny Atkinson）生涯從未打過NBA，在本季接掌騎士兵符前，僅曾當過布魯克林籃網主帥，並曾執教林書豪，而他自2008年進入NBA任職以來，多半擔任球隊助理教練，曾待過紐約尼克、亞特蘭大老鷹、洛杉磯快艇、金州勇士教練團。

騎士本季陣容基本上並未有太大變動，但亞特金森的到來帶來優質化學效應，也改變球隊進攻體系，而亞特金森執教新球隊就拉出開季15連勝，更成為史上第一人。

可別以為騎士是單靠著賽程安排紅利、專打弱隊才刷新隊史紀錄，他們過去15場比賽中，目前有4隊勝率超過5成，手下敗將還包括目前西區龍頭勇士，以及暫列西區第3的湖人。

勇士前鋒格林（Draymond Green）在Podcast節目上稱讚騎士，強調對手本季傳導球的速度「該死的快」，且板凳深度夠深，當球隊有人倒下，又有其他球員頂上，他甚至點名騎士控衛：「賈蘭德（DariusGarland）打得就像是明星賽等級的球員，而且是明星賽先發級的水準。」

騎士目前場均得分123.7分在聯盟30支球隊當中排名第1，包括團隊整體命中率、三分球命中率都高居聯盟之冠，且三分命中率41.9％也是本季唯一突破4成的球隊。

亞特金森之前受訪時曾透露，傳統防守思維是當有人切入時，縮小防守圈並切斷接應者的傳球路線，所以他們反其道而行，讓空手跟進的隊友只負責吸引防守，持球者則傳給外圍埋伏的射手，創造出更多外線空檔的投射機會。

勒佛特（Caris LeVert）本季三分命中率是生涯新高的45.8％，比生涯平均34.4％高出一截，其他像是傑洛姆（Ty Jerome）、賈蘭德（Darius Garland）、奧科羅（Isaac Okoro）三分命中率也都超過4成。

騎士明天將碰上戰績暫排東區第2的塞爾蒂克，是能否獨居聯盟開季第2長連勝紀錄的關鍵戰役，而壞消息是，韋德（Dean Wade）、梅瑞爾（Sam Merrill）雙雙都掛傷號，且替補得分大將勒佛特進入每日觀察名單，騎士能否再譜驚奇值得矚目。

延伸閱讀

NBA／才剛獲單周最佳球員 華格納率魔術射太陽奪6連勝

NBA／柯瑞追平三分彈失手 勇士本季對戰快艇苦吞2敗

NBA／里拉德致勝挺腰上籃逆轉秀 公鹿斷火箭5連勝

NBA／力壓詹皇、柯瑞！福克斯「背靠背」109分搶單周最佳

相關新聞

NBA／柯瑞追平三分彈失手 勇士本季對戰快艇苦吞2敗

西區龍頭勇士隊本季唯二敗場分別是輸給快艇隊和全勝的騎士隊，今天作客洛杉磯再度踢到鐵板，儘管當家球星柯瑞（Stephen ...

NBA／20日戰衛冕軍塞爾蒂克 騎士延續開季15連勝最大考驗

NBA騎士本季彷彿化身成「奇士」，是聯盟開季至今唯一未嘗敗績的球隊，艾特金森更是史上首名剛帶新球隊就締造15連勝的教頭，...

NBA／才剛獲單周最佳球員 華格納率魔術射太陽奪6連勝

儘管球隊一哥班凱羅（Paolo Banchero）因傷無限期缺陣，但魔術隊近期在Ｆ・華格納（Franz Wagner）領...

NBA／尼克飆134分多項數據本季新高 怒賞巫師9連敗

面對一勝難求的巫師，主場作戰的尼克絲毫不留情面，上半場就繳出57.1%命中率，並砍進10記三分球，創下半場73分紀錄；整場比賽則是轟進134分，同樣創下賽季新高，以28分之差痛宰巫師。尼克收下3連勝，

NBA／里拉德致勝挺腰上籃逆轉秀 公鹿斷火箭5連勝

近期拉出一波5連勝躋身西區前段班的火箭隊，今天作客公鹿隊主場一度有機會將連勝之旅延續下去，不過公鹿明星後衛里拉德（Dam...

NBA／東歐雙星聯手出擊？ 記者爆料金塊曾想交易選秀籤選唐西奇

效力金塊的約柯奇（Nikola Jokic）與獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）是近年聯盟中最強的歐洲球員，不時有球迷希望能按到2人合體出賽，而如今有記者出來爆料，其實在2018年選秀時，金塊的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。