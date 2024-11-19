NBA／20日戰衛冕軍塞爾蒂克 騎士延續開季15連勝最大考驗

NBA騎士本季彷彿化身成「奇士」，是聯盟開季至今唯一未嘗敗績的球隊，亞特金森更是史上首名剛帶新球隊就締造15連勝的教頭，明天將挑戰衛冕軍波士頓塞爾蒂克，就看騎士否再創驚奇。

騎士昨天擊敗夏洛特黃蜂後，成為史上第4支開季15連勝球隊，追平聯盟歷史第2長開季連勝紀錄，而勇士過去曾在2015-16賽季締造24連勝，至今仍是全聯盟之最，倘若騎士明天再勝，不僅持續改寫隊史，還將擠下其他3隊、獨居聯盟第2。

57歲亞特金森（Kenny Atkinson）生涯從未打過NBA，在本季接掌騎士兵符前，僅曾當過布魯克林籃網主帥，並曾執教林書豪，而他自2008年進入NBA任職以來，多半擔任球隊助理教練，曾待過紐約尼克、亞特蘭大老鷹、洛杉磯快艇、金州勇士教練團。

騎士本季陣容基本上並未有太大變動，但亞特金森的到來帶來優質化學效應，也改變球隊進攻體系，而亞特金森執教新球隊就拉出開季15連勝，更成為史上第一人。

可別以為騎士是單靠著賽程安排紅利、專打弱隊才刷新隊史紀錄，他們過去15場比賽中，目前有4隊勝率超過5成，手下敗將還包括目前西區龍頭勇士，以及暫列西區第3的湖人。

勇士前鋒格林（Draymond Green）在Podcast節目上稱讚騎士，強調對手本季傳導球的速度「該死的快」，且板凳深度夠深，當球隊有人倒下，又有其他球員頂上，他甚至點名騎士控衛：「賈蘭德（DariusGarland）打得就像是明星賽等級的球員，而且是明星賽先發級的水準。」

騎士目前場均得分123.7分在聯盟30支球隊當中排名第1，包括團隊整體命中率、三分球命中率都高居聯盟之冠，且三分命中率41.9％也是本季唯一突破4成的球隊。

亞特金森之前受訪時曾透露，傳統防守思維是當有人切入時，縮小防守圈並切斷接應者的傳球路線，所以他們反其道而行，讓空手跟進的隊友只負責吸引防守，持球者則傳給外圍埋伏的射手，創造出更多外線空檔的投射機會。

勒佛特（Caris LeVert）本季三分命中率是生涯新高的45.8％，比生涯平均34.4％高出一截，其他像是傑洛姆（Ty Jerome）、賈蘭德（Darius Garland）、奧科羅（Isaac Okoro）三分命中率也都超過4成。

騎士明天將碰上戰績暫排東區第2的塞爾蒂克，是能否獨居聯盟開季第2長連勝紀錄的關鍵戰役，而壞消息是，韋德（Dean Wade）、梅瑞爾（Sam Merrill）雙雙都掛傷號，且替補得分大將勒佛特進入每日觀察名單，騎士能否再譜驚奇值得矚目。

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