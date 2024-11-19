NBA／才剛獲單周最佳球員 華格納率魔術射太陽奪6連勝

儘管球隊一哥班凱羅（Paolo Banchero）因傷無限期缺陣，但魔術隊近期在Ｆ・華格納（Franz Wagner）領軍下拉出一波5連勝，並在今天作客太陽主場的賽事中，再度靠著Ｆ・華格納猛轟32分，最終以109：99收下6連勝，排名衝上東區第3名。

魔術日前在班凱羅受傷缺陣後，一度苦吞5連敗，不過近期狀況持續回升，尤其是Ｆ・華格納在過去5場比賽火力全開，平均能拿下28.4分、6助攻，成為魔術連勝不斷的主因。

FRANZ WAGNER



NOTHING BUT NET pic.twitter.com/ejlzzGOVNF — Orlando Magic (@OrlandoMagic) 2024年11月19日

而在今天出戰太陽隊的比賽中，在對手一哥杜蘭特（Kevin Durant）同樣缺陣的情況下，剛拿下上周東區最佳球員的Ｆ・華格納再度挺身而出，他在上半場就以三分球3次出手全數命中攻下15分，加上二年級後衛布萊克（Anthony Black）也打出本季代表作，全場進帳20分、9助攻外帶3抄截的有攻有守表現，幫助魔術一路壓制太陽。

反觀太陽今天在多名主力缺陣的情況下，布克（Devin Booker）也手感盡失，全場出手14次僅命中5球，其中包括三分球7投僅1中，全場僅有17分進帳，未能在杜蘭特、比爾（Bradley Beal）等人缺陣的情況下扛起得分重任，導致太陽整場比賽一路落後，最終也苦吞4連敗。

而這一勝也幫助魔術終止在太陽主場的5連敗，他們前一次在此贏球已必需追溯到2018年的11月，至於Ｆ・華格納則是成為繼2003年的麥格雷迪（Tracy McGrady）後，魔術首位連兩場攻下30分、5籃板、5助攻且球隊都贏球的球員。

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