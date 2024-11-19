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NBA／柯瑞追平三分彈失手 勇士本季對戰快艇苦吞2敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞搶投三分失手，無緣將比賽逼進延長。 美聯社
柯瑞搶投三分失手，無緣將比賽逼進延長。 美聯社

西區龍頭勇士隊本季唯二敗場分別是輸給快艇隊和全勝的騎士隊，今天作客洛杉磯再度踢到鐵板，儘管當家球星柯瑞（Stephen Curry）投進6記三分球在內的26分，但最後追平外線失手，讓勇士99：102再度敗給快艇隊，3連勝告終。

勇士第一節就出現4次失誤，一度陷入13：25落後，靠最後3分鐘一波9：2攻勢，首節打完追近比分到22：27；第二節勇士失誤仍居高不下，讓快艇領先擴大到15分，儘管格林（Draymond Green）和柯瑞節末接連投進三分彈，但鮑威爾（Norman Powell）幾乎壓哨的切入得手，讓快艇仍帶著56：45優勢進入下半場。

前兩節三分球7投僅2中的柯瑞第三節手感加溫，開節前4分半不到就飆進3記外線，助隊打出13：7攻勢縮小差距，希爾德（Buddy Hield）節末的三分進球更讓勇士72：72追平比數，不過快艇柯菲（Amir Coffey）幾乎壓哨的外線出手造成希爾德犯規，他3罰俱中下讓快艇仍握有75：72優勢。

決勝節勇士失誤又增加，快艇把握住機會，柯菲和鮑威爾接連取分讓快艇領先擴大到102：92，不過維金斯（Andrew Wiggins）先飆進三分彈、柯瑞再突破，最後35秒維金斯籃下打進讓勇士追到99：102，但勇士最後追平機會柯瑞和小裴頓（Gary Payton II）的追平外線都沒進框，讓快艇驚險以3分差留下主場勝利。

快艇在雷納德（Kawhi Leonard）持續缺陣下，鮑威爾挺身而出，今天他三分球6投5中攻下全隊最高23分，「大鬍子」哈登（James Harden）15投僅4中拿12分但傳出16助攻，板凳出發的柯菲15分，中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）8分、17籃板。

勇士以柯瑞26分最高，維金斯和庫明加（Jonathan Kuminga）各有22分和12分，但團隊全場19罰僅9中且出現19次失誤，錯失4連勝機會。

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