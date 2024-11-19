聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／尼克飆134分多項數據本季新高 怒賞巫師9連敗
面對一勝難求的巫師，主場作戰的尼克絲毫不留情面，上半場就繳出57.1%命中率，並砍進10記三分球，創下半場73分紀錄；整場比賽則是轟進134分，同樣創下賽季新高，以28分之差痛宰巫師。尼克收下3連勝，同時送給巫師9連敗。
唐斯（Karl-Anthony Towns）僅打不到25分鐘，就拿下24分12籃板，布朗森（Jalen Brunson）26分11助攻；阿努諾比（OG Anunoby）16分5籃板，布里吉斯
布里吉斯14分5助攻，哈特（Josh Hart）14分；佩恩（Cameron Payne）替補上場進帳17分7助攻。
尼克團隊命中率達56.0%，命中20記三分球，送出37次助攻，全都創下本季新高。
談到球隊早早就確立領先優勢，總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）稱讚了布朗森的表現，他表示：「布朗森比賽前段所展現出來的侵略性，可以說是為整場比賽奠定基礎。」
波爾（Jordan Poole）今天7投3中僅拿8分5助攻4籃板，庫茲瑪（Kyle Kuzma）也只有11分；卡林頓（Carlton Carrington）18分，基斯佩特（Corey Kispert）和瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）也都進帳18分。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言