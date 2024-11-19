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NBA／尼克飆134分多項數據本季新高 怒賞巫師9連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗森送出雙十表現。 路透社
布朗森送出雙十表現。 路透社

面對一勝難求的巫師，主場作戰的尼克絲毫不留情面，上半場就繳出57.1%命中率，並砍進10記三分球，創下半場73分紀錄；整場比賽則是轟進134分，同樣創下賽季新高，以28分之差痛宰巫師。尼克收下3連勝，同時送給巫師9連敗。

唐斯（Karl-Anthony Towns）僅打不到25分鐘，就拿下24分12籃板，布朗森（Jalen Brunson）26分11助攻；阿努諾比（OG Anunoby）16分5籃板，布里吉斯

布里吉斯14分5助攻，哈特（Josh Hart）14分；佩恩（Cameron Payne）替補上場進帳17分7助攻。

尼克團隊命中率達56.0%，命中20記三分球，送出37次助攻，全都創下本季新高。

談到球隊早早就確立領先優勢，總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）稱讚了布朗森的表現，他表示：「布朗森比賽前段所展現出來的侵略性，可以說是為整場比賽奠定基礎。」

波爾（Jordan Poole）今天7投3中僅拿8分5助攻4籃板，庫茲瑪（Kyle Kuzma）也只有11分；卡林頓（Carlton Carrington）18分，基斯佩特（Corey Kispert）和瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）也都進帳18分。

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