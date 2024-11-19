NBA／東歐雙星聯手出擊？ 記者爆料金塊曾想交易選秀籤選唐西奇
效力金塊的約柯奇（Nikola Jokic）與獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）是近年聯盟中最強的歐洲球員，不時有球迷希望能按到2人合體出賽，而如今有記者出來爆料，其實在2018年選秀時，金塊的確曾試圖向上交易選秀籤，將唐西奇納入陣中。
丹佛當地記者辛格（Mike Singer）透露，2018年選秀時，金塊的確有選進唐西奇的想法，因此他們像國王提出交易，想要以哈里斯（Gary Harris）以及兩張首輪籤，換回當年榜眼籤來選唐西奇。
不過最終國王並沒有接受，他們留下首輪籤並在第2順位選進巴格利（Marvin Bagley III），而唐西奇則在第三順位被老鷹選走，隨後與獨行俠交易同年第五順位的楊恩（Trae Young）。 金塊方面，2018年選秀在14順位選進了小波特（Michael Porter Jr.）也不算吃虧，他最終成為了2023年奪冠的基石之一。
辛格還加碼爆料，2019年戴維斯（Anthony Davis）交易案時，鵜鶘曾向金塊詢問包含穆雷（Jamal Murray）的包裹，不過金塊拒絕，後來戴維斯加入湖人奪冠，穆雷也成為了金塊2023年奪冠的重要功臣。
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