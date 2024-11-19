NBA／力壓詹皇、柯瑞！福克斯「背靠背」109分搶單周最佳

NBA官方公布上周最佳球員，國王後衛福克斯（De'Aaron Fox）挾著連兩天狂砍109分的驚人表現強勢擊敗詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、戴維斯（Anthony Davis）等對手，問鼎西區最佳；至於東區則是由魔術隊的華格納（Franz Wagner）奪下。

60 POINTS FOR DE'AARON FOX.



Career-high.

Franchise record.

Most in the NBA this season.



He dropped 26 in the 4Q and OT as the Kings lose a THRILLER to Minnesota. pic.twitter.com/imQwLdh0jc — NBA (@NBA) 2024年11月16日

福克斯上周4戰場均攻下40.5分7.3助攻，投籃命中率高達57.4%，特別是「背靠背」面對灰狼和爵士分別拿下60分、49分，成為張伯倫（Wilt Chamberlain）和布萊恩（Kobe Bryant）之後史上第3位連兩天至少拿109分的球員。

DEAARON FOX DROPS 49 ONE DAY AFTER DROPPING 60 🤯 🔥

pic.twitter.com/blRgoGW61r — FanFunded (@fanfundedclub) 2024年11月17日

這是福克斯生涯第6次獲得單周最佳球員，超越「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins），名列隊史第2多。

福克斯與華格納分別拿下單周最佳球員。

華格納則是在上周場均繳出30.7分7.3籃板5.7助攻2抄截的成績，幫助魔術隊取得3勝0負，排名躍居東區第3。這是華格納生涯首次獲得單周最佳，他也成為史上第14位獲此殊榮的魔術球員。

在班凱羅（Paolo Banchero）受傷缺席之下，角色重新定位的華格納成為魔術頭號進攻終結者，近期已經連續7場比賽至少拿到20分。

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