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NBA／藍道上演「走步」絕殺 裁判報告連2天抓出含冤吞敗事件

聯合新聞網／ 綜合報導
藍道在昨天的比賽上演絕殺，不過裁判報告顯示藍道走步在先。 美聯社
藍道在昨天的比賽上演絕殺，不過裁判報告顯示藍道走步在先。 美聯社

NBA官方稍早釋出裁判報告，在18日灰狼對陣太陽的比賽中，灰狼明星前鋒藍道（Julius Randle）投進絕殺三分，不過裁判報告顯示，在藍道出手前就已經走步了，加上之前泰托姆（Jayson Tatum）絕殺暴龍也「翻案」為走步，已經連續2天出現影響勝負的冤案。

藍道昨天對太陽的比賽，最後2.7秒操刀最後一擊，並順利投進絕殺三分，裁判報告針對較有爭議的2點解釋，一為藍道推開了防守者奧柯吉（Josh Okogie），報告認為這是合法身體接觸，並未漏吹，但另一點而是抓了藍道在下球前軸心腳移動，應該要先吹走步。

巧合的是，前天塞爾提克一哥泰托姆三分絕殺暴龍，後來也被聯盟報告認定走步，連續2天裁判報告都顯示絕殺三分應該無效，太陽與暴龍都損失了1場勝利。不過根據聯盟規章，裁判報告並不能更改比賽結果。

藍道

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