NBA／生涯三分球命中數超越「雷槍」 哈登躍居史上第2
在快艇主場擊敗爵士的比賽中，哈登（James Harden）命中2記三分球，攻下20分11助攻6籃板，其生涯三分球命中數累積2974顆，一舉超越傳奇射手艾倫（Ray Allen），在歷史三分球命中數排行榜躍居第2。
「這是令人難以置信的成就，也是我一直以來努力付出的證明，我不會把這視為一種理所當然。」哈登說。在達成紀錄的當下，昔日隊友杜蘭特（Kevin Durant）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）還特別錄製影片給予祝福。
「這是你在聯盟中的第一記三分。恭喜你取得了驚人的成就。你所有的付出都得到了回報，你的打球方式激勵了全世界很多人。你是個很棒的隊友，很棒的朋友，我愛你兄弟。」杜蘭特說道。哈登生涯第一顆三分球就是來自杜蘭特的助攻。
值得一提的是，哈登今天零失誤演出，生涯在火箭、籃網、76人和快艇都有過至少20分10助攻0失誤的表現，成為史上第3位達成此成就的球員，前兩人分別是保羅（Chris Paul）和卡塞爾（Sam Cassell）。
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