TPBL／簽下208公分新洋將 夢想家壯大陣容

福爾摩沙夢想家球團今天日宣布新洋將加盟，球團與現年32歲的帕奇爾（Andrew Joseph Pacher）正式簽約。帕奇爾職業生涯曾在法國、匈牙利、義大利、瑞士、美國等職業聯賽留下出賽成績，是一個海外經驗豐富的球員，夢想家盼他穩定外線和身高優勢為團隊注入新變化。

帕奇爾身高208公分、體重109公斤，畢業於美國萊特州立大學（Wright State University raiders），大四賽季場均攻下11.5分、5.7籃板，隨後投入職業，2022到23賽季帶領義大利二級聯賽的Vanoli Basket Cremona球隊拿下冠軍，繳出13.7分、5.5籃板、1.1次助攻。

帕奇爾上賽季效力於同聯賽的Gruppo Mascio Treviglio，33場出賽場均是14.6分、7.3籃板，三分命中率近4成，身高搭配優異的外線手感，讓他成為在場上的「高砲塔」，為球隊外圍進攻提供強力支援。

福爾摩沙夢想家總經理韓駿鎧表示，帕奇爾是一位經驗豐富的球員，「主要他有穩定的外線與身高優勢增強了他在場上的威脅，將為我們的團隊帶來更多變化。」他也透露，帕奇爾是杰倫楊（Jerran Young）的大學隊友，透過杰倫楊的大力推薦，他也認為帕奇爾非常適合夢想家，期待他將這份戰力注入球隊，為夢想家製造強大的化學反應。

帕奇爾形容自己是名多功能的內線球員，能適應各種需求，具備內外線進攻能力，並喜歡為隊友創造機會，「這是我首次來到台灣與亞洲，會和妻子與孩子共同享受這段旅程。我們帶著既緊張又興奮的心情，準備好接納當地文化與熱情！」

曾與夢想家球員杰倫楊同隊的帕奇爾也提到，透過舊識了解到夢想家的強硬球風與實力，今年球隊陣容更為強大，讓他對新賽季充滿期待。

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