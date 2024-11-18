快訊

第三次大戰來臨？傳美放行烏克蘭用長程飛彈 俄烏都說話了

從政8年回金融主場 農村囝仔曾銘宗要帶富邦金衝向亞洲

大巨蛋啟用一周年頻漏水「原因找到了」 遠雄：至少已花4000萬修繕

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／沒有米契爾仍強奪開季15連勝 騎士成史上第4隊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
即使米契爾(右)休兵，騎士仍舊達成開季15連勝。 路透社
即使米契爾(右)休兵，騎士仍舊達成開季15連勝。 路透社

開季連勝不止的騎士隊，今天迎戰黃蜂隊雖少了當家球星米契爾（Donovan Mitchell），但先發五人有4人得分超過20分，點點開花下以128：114擊敗黃蜂，開季拉出15連勝，成為聯盟史上第4隊。

騎士前一戰打下14連勝已追平2002-03年賽季的獨行俠隊，以及1957-58年賽季的塞爾蒂克隊，今天再推進連勝，15連勝追上1993-84賽季的火箭隊及1948-49賽季的國會隊（已解散），並列史上第2。

騎士只要再1勝就能獨居史上第2，繼續朝2015到16賽季勇士隊寫下的開季24連勝紀錄前進，不過台灣時間周三騎士將和衛冕軍塞爾蒂克隊碰頭，接續「背靠背」交手鵜鶘隊，成連勝紀錄大挑戰。

米契爾今天輪休，只穿著便服坐在場邊，不過雖少了這位場均有24.6分、4.4籃板、4.1助攻的明星後衛，騎士首節仍轟進38分、取得兩位數領先優勢，半場打完領先擴大到72：59；黃蜂第三節反撲，單節40分進帳將比分縮小到3分差，但騎士第四節馬上有傑洛米（Ty Jerome）完成「3分打」」，尼恩（Georges Niang）再補三分彈，一波8：2開節攻勢再拉開差距，最終仍以14分差留下主場勝利。

騎士5人得分兩位數，4位先發得分更都突破20分，葛蘭德（Darius Garland）25分、12助攻，傑洛米24分、莫布里（Evan Mobley）23分、11籃板，艾倫（Jarrett Allen）21分、15籃板；黃蜂先發五人得分都達兩位數，以小鮑爾（LaMelo Ball）31分最高。

延伸閱讀

騎士連勝創隊史紀錄 挑戰瘋狂20連勝有無可能？

NBA／希臘怪物大三元白做工 小鮑爾致命兩罰逆轉公鹿

NBA／首節狂轟49分！騎士痛宰公牛豪取開季14連勝

NBA／騎士13連勝只是考驗開始 米契爾：養成良好贏球習慣

相關新聞

NBA／沒有米契爾仍強奪開季15連勝 騎士成史上第4隊

開季連勝不止的騎士隊，今天迎戰黃蜂隊雖少了當家球星米契爾（Donovan Mitchell），但先發五人有4人得分超過2...

NBA／唐西奇膝傷缺陣 華盛頓攻守俱佳率獨行俠退雷霆奪連勝

獨行俠隊昨天終於止住悲情4連敗，今天「背靠背」出戰雷霆隊雖少了當家球星唐西奇（Luka Doncic），但有厄文（Kyr...

NBA／詹姆斯出賽數超越史塔克頓 本季有望史上第2多

即將滿40歲的詹姆斯（LeBron James）在今天對鵜鶘一戰中，迎接生涯第1505場出賽，這讓他正式超越史塔克頓（John Stockton），排名躍居史上第5。 詹姆斯下一個超越目標將是諾

NBA／57年來第2人！福克斯「背靠背」合砍109分 布萊恩後首見

昨天面對灰狼才狂砍生涯新高60分的國王後衛福克斯（De'Aaron Fox），今天迎戰爵士，持續發揮火燙手感，30投16中包括19罰14中，又飆出49分9助攻，帶領國王以121比117力壓對手。

NBA／河村勇輝360度上籃失敗 好友莫蘭特點名：回來上課

灰熊隊日本後衛河村勇輝昨天完成G聯盟首秀，比賽中他試圖360度上籃失敗，灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）賽後點名河村，「回來上課！」 莫蘭特11月5日面對籃網隊時，兩度上演空中360度轉身上

NBA／衛冕軍差點輸爐主！泰托姆延長賽飆絕殺外線 驚險勝暴龍

錯過正規賽當致勝英雄的塞爾蒂克隊當家球星泰托姆（Jayson Tatum），延長賽沒再讓機會溜走，他在對手暴龍隊完全對位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。