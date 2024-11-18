NBA／沒有米契爾仍強奪開季15連勝 騎士成史上第4隊

開季連勝不止的騎士隊，今天迎戰黃蜂隊雖少了當家球星米契爾（Donovan Mitchell），但先發五人有4人得分超過20分，點點開花下以128：114擊敗黃蜂，開季拉出15連勝，成為聯盟史上第4隊。

騎士前一戰打下14連勝已追平2002-03年賽季的獨行俠隊，以及1957-58年賽季的塞爾蒂克隊，今天再推進連勝，15連勝追上1993-84賽季的火箭隊及1948-49賽季的國會隊（已解散），並列史上第2。

騎士只要再1勝就能獨居史上第2，繼續朝2015到16賽季勇士隊寫下的開季24連勝紀錄前進，不過台灣時間周三騎士將和衛冕軍塞爾蒂克隊碰頭，接續「背靠背」交手鵜鶘隊，成連勝紀錄大挑戰。

米契爾今天輪休，只穿著便服坐在場邊，不過雖少了這位場均有24.6分、4.4籃板、4.1助攻的明星後衛，騎士首節仍轟進38分、取得兩位數領先優勢，半場打完領先擴大到72：59；黃蜂第三節反撲，單節40分進帳將比分縮小到3分差，但騎士第四節馬上有傑洛米（Ty Jerome）完成「3分打」」，尼恩（Georges Niang）再補三分彈，一波8：2開節攻勢再拉開差距，最終仍以14分差留下主場勝利。

騎士5人得分兩位數，4位先發得分更都突破20分，葛蘭德（Darius Garland）25分、12助攻，傑洛米24分、莫布里（Evan Mobley）23分、11籃板，艾倫（Jarrett Allen）21分、15籃板；黃蜂先發五人得分都達兩位數，以小鮑爾（LaMelo Ball）31分最高。

15 straight wins!



The Cavaliers are the 4th team in NBA history to start a season 15-0 🤯 pic.twitter.com/BXxPpNFBW2 — NBA (@NBA) 2024年11月18日

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