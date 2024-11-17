NBA／詹姆斯出賽數超越史塔克頓 本季有望史上第2多

即將滿40歲的詹姆斯（LeBron James）在今天對鵜鶘一戰中，迎接生涯第1505場出賽，這讓他正式超越史塔克頓（John Stockton），排名躍居史上第5。

詹姆斯下一個超越目標將是諾維茨基（Dirk Nowitzki）的1522場，若以詹姆斯的出賽狀態，之後他將陸續超越卡特（Vince Carter）的1541場和賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的1560場，排名將提升至史上第2，僅次於派瑞許（Vince Carter）的1611場。

除了出賽場數外，詹姆斯生涯總上場時間也已經突破57000分鐘，距離賈霸的57446分鐘只有咫尺之遙，不久之後將登頂史上第一。

🔥 LEBRON JAMES 🔥



Back-to-back triples in the clutch 🥶 pic.twitter.com/zY5aNjyQ4B — NBA TV (@NBATV) 2024年11月17日

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