快訊

「乘客如雞蛋撞鐵罐」北市公車車禍1死15傷 醫曝上車2招自保

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／57年來第2人！福克斯「背靠背」合砍109分 布萊恩後首見

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
福克斯連兩天火力大爆發。 美聯社
福克斯連兩天火力大爆發。 美聯社

昨天面對灰狼才狂砍生涯新高60分的國王後衛福克斯（De'Aaron Fox），今天迎戰爵士，持續發揮火燙手感，30投16中包括19罰14中，又飆出49分9助攻，帶領國王以121比117力壓對手。

根據統計，福克斯連兩天出賽一共砍進109分，成為聯盟近57年來連兩天出賽得分第2高的球員，僅次於2007年3月的布萊恩（Kobe Bryant）；當時布萊恩曾「背靠背」接連攻下60分、50分。

在兩人之前能有這種表現的也就是上古神獸張伯倫（Wilt Chamberlain）。張伯倫曾有過15次「背靠背」至少拿109分，最高一次更是達到逆天的139分。

此外，福克斯還成為史上第3位連兩戰至少都有49分7助攻表現的球員，前兩位分別是2017年和2019年的哈登（James Harden）、2020年的里拉德（Damian Lillard）。

談到福克斯的驚人演出，國王主帥布朗（Mike Brown）直言這位子弟兵正邁向生涯的巔峰時期。「當他進到自己的投籃位置時，沒有任何人可以阻止他，他的表現太出色了。他創下連兩場一共拿下109分的紀錄，實在令人難以置信。」

相關新聞

NBA／希臘怪物大三元白做工 小鮑爾致命兩罰逆轉公鹿

公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天面對黃蜂隊繳出22分、15籃板、12助攻的...

NBA／57年來第2人！福克斯「背靠背」合砍109分 布萊恩後首見

昨天面對灰狼才狂砍生涯新高60分的國王後衛福克斯（De'Aaron Fox），今天迎戰爵士，持續發揮火燙手感，30投16中包括19罰14中，又飆出49分9助攻，帶領國王以121比117力壓對手。

NBA／河村勇輝360度上籃失敗 好友莫蘭特點名：回來上課

灰熊隊日本後衛河村勇輝昨天完成G聯盟首秀，比賽中他試圖360度上籃失敗，灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）賽後點名河村，「回來上課！」 莫蘭特11月5日面對籃網隊時，兩度上演空中360度轉身上

NBA／衛冕軍差點輸爐主！泰托姆延長賽飆絕殺外線 驚險勝暴龍

錯過正規賽當致勝英雄的塞爾蒂克隊當家球星泰托姆（Jayson Tatum），延長賽沒再讓機會溜走，他在對手暴龍隊完全對位...

NBA／大三元紀錄沒延續 詹姆斯靠連續三分彈助湖人5連勝

湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天雖中斷連4場「大三元」紀錄，但第四節末連飆2記三分彈，助湖人從2分...

NBA／溫班亞瑪缺賽給機會 獨行俠結束悲情4連敗

馬刺隊當家中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因右膝挫傷臨時缺席今天和獨行俠的「德州內戰」，獨行俠也把握住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。