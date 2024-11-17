NBA／57年來第2人！福克斯「背靠背」合砍109分 布萊恩後首見

昨天面對灰狼才狂砍生涯新高60分的國王後衛福克斯（De'Aaron Fox），今天迎戰爵士，持續發揮火燙手感，30投16中包括19罰14中，又飆出49分9助攻，帶領國王以121比117力壓對手。

根據統計，福克斯連兩天出賽一共砍進109分，成為聯盟近57年來連兩天出賽得分第2高的球員，僅次於2007年3月的布萊恩（Kobe Bryant）；當時布萊恩曾「背靠背」接連攻下60分、50分。

DE'AARON FOX GOES OFF... AGAIN.



🦊 49 PTS

🦊 9 AST

🦊 @SacramentoKings W https://t.co/ZUspeioaIm pic.twitter.com/7vZtomDlrN — NBA (@NBA) 2024年11月17日

在兩人之前能有這種表現的也就是上古神獸張伯倫（Wilt Chamberlain）。張伯倫曾有過15次「背靠背」至少拿109分，最高一次更是達到逆天的139分。

此外，福克斯還成為史上第3位連兩戰至少都有49分7助攻表現的球員，前兩位分別是2017年和2019年的哈登（James Harden）、2020年的里拉德（Damian Lillard）。

談到福克斯的驚人演出，國王主帥布朗（Mike Brown）直言這位子弟兵正邁向生涯的巔峰時期。「當他進到自己的投籃位置時，沒有任何人可以阻止他，他的表現太出色了。他創下連兩場一共拿下109分的紀錄，實在令人難以置信。」

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