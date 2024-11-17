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NBA／河村勇輝360度上籃失敗 好友莫蘭特點名：回來上課

聯合新聞網／ 綜合報導
河村勇輝。 法新社
河村勇輝。 法新社

灰熊隊日本後衛河村勇輝昨天完成G聯盟首秀，比賽中他試圖360度上籃失敗，灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）賽後點名河村，「回來上課！」

莫蘭特11月5日面對籃網隊時，兩度上演空中360度轉身上籃，震驚全球籃球迷，被外界看好問鼎年度最佳好球。

首節還剩6分20秒時，河村半場抄到球後切入攻擊籃框，上籃時他用360度動作避開防守球員，不過球沒有進框。

莫蘭特賽後發IG限時動態叫河村回來上課，河村則用英語回應，「我只是想體驗一下你的感受，我不會再這樣做了，因為你和我不一樣。」

河村勇輝 莫蘭特

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