NBA／河村勇輝360度上籃失敗 好友莫蘭特點名：回來上課

灰熊隊日本後衛河村勇輝昨天完成G聯盟首秀，比賽中他試圖360度上籃失敗，灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）賽後點名河村，「回來上課！」

莫蘭特11月5日面對籃網隊時，兩度上演空中360度轉身上籃，震驚全球籃球迷，被外界看好問鼎年度最佳好球。

首節還剩6分20秒時，河村半場抄到球後切入攻擊籃框，上籃時他用360度動作避開防守球員，不過球沒有進框。

莫蘭特賽後發IG限時動態叫河村回來上課，河村則用英語回應，「我只是想體驗一下你的感受，我不會再這樣做了，因為你和我不一樣。」

Yuki Kawamura was trying to be Ja with this 360 shot😂



(Via @JaMorant on IG) pic.twitter.com/qUFAJgB5Sb — Cole 𝕏 (@CREAMYCOLE_) 2024年11月16日

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