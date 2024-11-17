NBA／對灰熊菜鳥中鋒出手！格林動作遭升級惡意犯規

勇士隊昨天以123：108擊敗灰熊隊，收下開季第10場勝利，不過先發球星格林（Draymond Green）第三節對灰熊菜鳥華裔中鋒周志豪（Zach Edey）的犯規，經聯盟賽後檢視影片升級成惡意犯規一級（flagrant foul 1）。

這次犯規出現在第三節還剩7分06秒時，格林運球重心不穩跌倒掉球還跌倒，周志豪撿到球後長傳發動快攻，身體卻被格林擋下，格林左手肘卡住他的右腳，讓周世豪被絆倒在球場。

Draymond Green trips Zach Edey: pic.twitter.com/f8CowE4RFh — eric (@EricTweetsNBA) 2024年11月16日

裁判當下有吹哨，但沒重新檢視，周志豪和灰熊教練簡金斯（Taylor Jenkins）賽後都表達不滿，攻下14分、9籃板的周志豪說：「這肯定不是一個籃球動作。」

簡金斯也說，周志豪整體表現不錯，但很遺憾出現這次攻防，灰熊在周志豪努力下原本有大好快攻機會，格林抓住周志豪的腿卻沒被重新檢視，「所以我知道聯盟有個守則，而我不知道為何沒有影片檢視，非常失望。」

格林當下若被吹惡意犯規，灰熊可以在2罰後仍保有球權，不過聯盟今天才宣佈格林的犯規升級。格林是出名的防守悍將，爭議也不少，上季他才曾因對太陽隊中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）出手「打臉」遭聯盟禁賽，對周志豪的出手是本季首度被吹惡意犯規。

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