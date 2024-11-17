NBA／第22個賽季狀態仍巔峰 美媒卻曝詹姆斯可能明年退休

湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）近日傳出可能在明年賽季結束後宣布退休的消息。雖然他在本賽季的表現依然出色，甚至達成連續4場比賽大三元的生涯首見紀錄，顯然整體狀態依然沒有走下坡的趨勢。但他在接受採訪時卻坦言，自己可能不會再打太久了。

先前被問到自己還能維持高水平狀態多久時，詹姆斯表示：「我不知道，這不是我能決定的，這取決於我的心態。我不會再打那麼久了，說實話，我不知道還有幾年，可能是一年、兩年。我不會打到『輪胎脫落』才停止，我不是那種人，那代表是不夠尊重比賽。」

知名NBA記者查拉尼亞（Shams Charania）更在節目中直言，他感覺下個賽季可能就是詹姆斯在NBA的最後一個賽季。查拉尼亞說：「詹姆斯下個月就將年滿40歲了。我感覺下個賽季可能會是他的最後一季。或許他的小兒子布萊斯（Bryce James）是他繼續堅持的動力，他是2025年選秀梯次的球員，這可能會讓詹姆斯決定再撐一兩年。」

詹姆斯與兒子們。圖截自X

目前就讀高三的布萊斯，最快可在兩年後挑戰NBA。相較於哥哥布朗尼（Bronny James），布萊斯被認為擁有更好的先天條件，有望追隨父親和哥哥的腳步進入籃球最高殿堂。能與自己的兩個兒子同場競技，對詹姆斯來說無疑是延續職業生涯的巨大動力。

此外，查拉尼亞還提到，下個賽季的NBA全明星賽將在洛杉磯舉行，詹姆斯或許希望在主場為球迷們留下美好回憶。他表示：「我覺得屆時這將給大家留下一些美好回憶。」

即將在下個月滿40歲的詹姆斯，征戰NBA已達22個賽季，仍是聯盟中表現最出色的球員之一。本季至今，他未缺席任何一場比賽，場均上場高達35分鐘，可以得到24.3分9.4次助攻8.1籃板，投籃命中率達到52%，三分球命中率更是來到個人生涯新高的45.9%。詹皇如此驚人狀態說要準備退休，幾乎沒人會相信。

然而，詹姆斯坦言，自己的退役時間取決於內心的感受，而非身體的狀況。他說：「這不是我能決定的，這取決於我的心態。我的心想打多久，我的身體就會跟上。我不會因為想打球而繼續堅持，那是不尊重比賽的行為。」

LeBron James FOUR STRAIGHT TRIPLE DOUBLES AT 39 👑



15 PTS, 16 REB, 12 AST

35 PTS, 12 REB, 14 AST

19 PTS, 10 REB, 16 AST

21 PTS, 12 REB, 13 AST pic.twitter.com/QeVnIDTzGC — Basketball Forever (@bballforever_) 2024年11月16日

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