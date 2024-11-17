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NBA／希臘怪物大三元白做工 小鮑爾致命兩罰逆轉公鹿

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
小鮑爾上演致勝罰球。 路透社
小鮑爾上演致勝罰球。 路透社

公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天面對黃蜂隊繳出22分、15籃板、12助攻的本季第一次「大三元」數據，最後讀秒階段2次助攻更讓球隊超前比數，但黃蜂靠小鮑爾（LaMelo Ball）最後切入造成「希臘怪物」犯規，把握住致勝兩罰讓黃蜂驚險以115：114留下主場勝利。

黃蜂第一節以33：39落後，但在小鮑爾發揮下，最後1分鐘握有112：109領先；公鹿康納頓（Pat Connaughton）先飆進三分球，19秒才投進逆轉球，兩球都來自安戴托昆波助攻，讓公鹿1分超前。

不過連傳助攻的安戴托昆波最後防守小鮑爾最被吹犯規，小鮑爾7.3秒的兩罰都把握後，安戴托昆波還有機會完成「絕殺」出手，但罰球線跳投沒進框，讓公鹿吞下開季13戰來的第9敗。

小鮑爾攻下全場最高的26分，19分集中在下半場，尤其把握住致勝罰球，成黃蜂捍衛主場功臣；布里吉斯（Miles Bridges）缺席3場回歸後貢獻19分，迪亞巴特（Moussa Diabate）板凳出發也挹注黃蜂12分、14籃板，格林（Josh Green）也有15分進帳。

公鹿6人得分兩位數，普林斯（Taurean Prince）攻下全隊最高23分，前一戰狂轟59分的安戴托昆波也有22分、15籃板、12助攻的本季首度「大元」表現，波提斯（Bobby Portis）21分。

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