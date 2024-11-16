NBA／福克斯全力衝擊籃框狂飆60分 主帥：沒有人能阻止他

即使面對4度榮獲NBA年度最佳防守球員、封蓋專家戈貝爾（Rudy Gobert），沙加緬度國王隊的控球後衛福克斯（De'Aaron Fox）在美國時間週五的比賽中仍堅持一個簡單的目標，儘可能地衝擊籃框。

福克斯正是這麼做的，對陣明尼蘇達灰狼隊時，他打破了國王隊超過60年的單場得分紀錄。

福克斯砍下生涯新高的60分，幾乎帶領國王隊在2024-25賽季NBA杯的首場比賽中取得勝利，但最終他們仍是在延長賽中以126比130惜敗。

比賽結束後許久，金州第一中心（Golden 1 Center）仍然因福克斯的精彩表現而沸騰不已。

在談到自己的心態時，福克斯表示：「我只是強調要不斷衝擊油漆區，繼續嘗試觸碰油漆區。如果（戈貝爾）不上前防守，或者我能投出拋投，就出手。如果他上前防守，我們就傳球給內線，或者如果他們開始協防，我就把球傳出。我不知道今晚我觸碰了多少次油漆區，但肯定很多。」

儘管有身高7呎1吋的戈貝爾在內線鎮守，福克斯仍然不斷攻擊籃框，深入禁區得分。此外他也出手了10次三分球，命中6球，距離個人紀錄僅差2球，不過他的絕大部分得分還是在突破上籃時完成的。

60 POINTS FOR DE'AARON FOX.



Career-high.

Franchise record.

Most in the NBA this season.



He dropped 26 in the 4Q and OT as the Kings lose a THRILLER to Minnesota. pic.twitter.com/imQwLdh0jc — NBA (@NBA) 2024年11月16日

國王總教練布朗（Mike Brown）稱讚道：「當他想要到達自己的位置，無論是籃下還是油漆區內，沒有人能阻止他。他真的那麼出色。他是聯盟中最快的球員。他強壯、臂展長、運動能力出眾。我一直說，在攻防兩端，他的潛力無可限量。」

福克斯的卓越表現，讓他永遠寫入了國王隊的紀錄冊。

他得到的60分，超越了特威曼（Jack Twyman）在1960年創下得單場59分紀錄，當時球隊名稱還是叫辛辛那提皇家隊。這也是聯盟保持球隊單場得分最久的紀錄。

唯一遺憾的是，這個夜晚對福克斯來說並不完整，因為球隊未能取勝。儘管如此，這將是他多年來肯定會記得並珍視的一場比賽。

福克斯說：「我本想贏得比賽，但最終，這樣的表現，這樣的成就，並不是可以輕易略過的。這真的很酷，但顯然我更想贏得比賽。」

福克斯的出色表現，使得金州第一中心的觀眾為他的每一次投籃歡呼，而他的隊友們也在比賽期間欣賞他所做的一切。

麥克德莫（Doug McDermott）表示：「當一個球員有如此手感時，你只需要問他想要什麼。如果他想要高位擋拆或單打，就讓他去施展。他接管了比賽。」

穆雷（Keegan Murray）總結道，這對於福克斯來說幾乎就是一個典型的夜晚。

穆雷說：「當他一直保持侵略性時，他是很難被阻擋的。這正是他整場比賽都在積極進攻的體現，這就是他的能力所在。」

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