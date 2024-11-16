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NBA／領先24分變小贏5分 柯爾痛批第四節吹判「太噁心」
勇士隊今天在主場迎戰來訪的灰熊隊，在一度領先到24分的情況下，比賽最後7分鐘卻面臨灰熊的猛烈反撲，儘管最終勇士仍是以123：118收下3連勝，但勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後仍是痛批最後一節的比賽太「噁心」。
勇士今天在主場迎戰缺少了主控莫蘭特（Ja Morant）的灰熊，並在上半場和與對手一路拉鋸，不過易籃後勇士突然發力，在第三節狂飆6顆三分球，加上第四節初勇士替補球員銜接攻勢，將領先優勢一度擴大到24分，也讓三節打完就已經回到板凳上的柯瑞提前打卡下班。
不過在比賽最後7分鐘灰熊卻展開猛烈反撲，直到比賽結束前打出一波34：15的攻勢，勇士前鋒格林（Draymond Green）甚至在比賽最後1分鐘時連吞兩次技術犯規，遭到驅逐出場，讓勇士最終僅以5分差距驚險取勝，拿下本賽季的第10勝，繼續穩坐西區第2名。
賽後勇士主帥柯爾甚至直接衝上前與裁判理論，受訪時更不留情面的痛批最後一節賽況，他雖然強調並不想評論裁判的判罰，但最後一節賽事確實打得相當「噁心」，也為球迷看到這樣的一場賽事感到難過。
對於球隊開季打出10勝2敗的佳績，今天攻下13分的柯瑞則說：「這給了我們信心，證明我們可以對付任何對手，這是經過兩個賽季後我們想看到的。我們打了好的開局，避免在賽季末段還要苦苦追趕，但現在我們什麼都還沒完成，還在打基礎。」
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