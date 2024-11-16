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NBA／史上第3人！保羅助攻達12000次 溫班亞瑪：難以想像的數據

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
保羅達成生涯助攻里程碑。 法新社
保羅達成生涯助攻里程碑。 法新社

39歲的保羅（Chris Paul）今天面對湖人一戰貢獻11分、11助攻，這讓他的生涯助攻數累積來到12008次，成為繼史塔克頓（John Stockton，15806次）、基德（Jason Kidd ，12091次）後，史上第3位生涯助攻數突破1萬2000次的球員。

按照保羅的場均助攻推算，不久之後他將會超越基德，獨居史上第2。

對於老大哥的紀錄之夜，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）賽後也讚嘆道：「這真是一個驚人的數字。很難想像你需要打多少個賽季才能達成這樣的成績，真得令人難以置信。」

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