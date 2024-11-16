NBA／福克斯狂砍60分創國王隊史紀錄 遺憾吞敗「里程悲」

在德羅展（DeMar DeRozan）缺席的情況下，福克斯（De'Aaron Fox）面對灰狼扛下進攻重任，全場35投22中，包含6記三分球和11罰10中，狂轟60分7助攻3籃板3抄截，除了創下個人生涯最高得分外，更寫下多項紀錄。

據統計，福克斯過去單場最高得分是44分，一共出現3次，如今一口氣將紀錄提升到60分大關；此外，單場出手次數和命中次數也都創下新高。

包含季後賽在內，這是聯盟第92次出現單場至少60分的表現，也是國王隊史首位突破60分大關的球員，原先紀錄是特威曼（Jack Twyman）在1960年創下的59分紀錄。

60 POINTS FOR DE'AARON FOX.



Career-high.

Franchise record.

Most in the NBA this season.



He dropped 26 in the 4Q and OT as the Kings lose a THRILLER to Minnesota. pic.twitter.com/imQwLdh0jc — NBA (@NBA) 2024年11月16日

這場比賽灰狼一度在第三節領先20分，福克斯單節攻下13分，不過國王進入第四節時仍有16分差距；然而灰狼末節幾乎全面熄火，團隊命中率僅21.7%，反觀福克斯卻是力挽狂瀾，單節13投8中豪取20分，一個人就壓過對手全部分數，包括剩下38.6秒的切入拋投，硬是將比賽逼進延長。

福克斯在延長賽一開始就砍進三分球，不過灰狼連下11分，重新掌握優勢；雖然福克斯剩下1分16秒又命中三分球，將比分扳平。隨後藍道（Julius Randle）和愛德華（Anthony Edwards）接連得手，讓灰狼在驚濤駭浪中以130比126帶走勝利。

數據顯示，福克斯成為史上第13位單場至少攻下60分卻遺憾落敗的球員。最近一次是今年3月的布朗森（Jalen Brunson）。

從上個賽季到現在，聯盟已經出現8次單場破60分的飆分秀，但球隊僅3勝5敗。

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