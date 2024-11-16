NBA／柯瑞13分不緊張！勇士多點開花射垮灰熊奪3連勝

勇士今天在主場迎戰灰熊，進行NBA盃第2戰。雖然老大哥柯瑞（Stephen Curry）僅得到13分，但靠著團隊19記3分彈挹注火力，最終以123：118笑納開季以來第10勝。

灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）受臀部傷勢影響，今天仍然高掛免戰牌，不過眾將首節仍緊咬比分，以28：29微幅落後。第二節勇士手感冰冷，命中率僅37％；不料灰熊狀況更慘澹，團隊命中率30％，3分求更是13投1中，命中率下探7.7％，中場兩隊就以55：48進入第三節。

易籃再戰，勇士找回準心，飆進6顆3分彈，反觀灰熊完全神遊，外線1球未中。最終柯瑞提前打卡下班，球隊也帶著15分領先進入垃圾時間。最後一節手握領先的金洲仍持續擴大優勢，最多領先24分，即便灰熊苦苦追趕至個位數分差，再加上格林（Draymond Green）遭到驅逐出場仍無濟於事，只能以118：123送給對手3連勝。

本場比賽勇士多點開花，雖然得分最高只有希爾德（Buddy Hield）的18分，但團隊6人得分上雙，灰熊則是傑克森（Jaren Jackson Jr.）攻下全場最高32分，但3分球4投0中。

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