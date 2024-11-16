NBA／刺激12秒！布朗森狂轟37分外加致勝三分彈 粉碎籃網逆轉美夢

尼克今天差點浪費最多21分領先，主場對上籃網在末節剩下12秒時遭到逆轉。好在當家後衛布朗森（Jalen Brunson）扛住壓力命中超前三分彈，再加上布里吉斯（Mikal Bridges）搧出再見火鍋，終場以124：122破滅布魯克林逆轉美夢。

「大蘋果」今天少了因膝傷缺陣的唐斯（Karl-Anthony Towns），但在布朗森帶領下，團隊仍展現韌性，多點開花；反觀籃網雖然有小將湯瑪斯（Cam Thomas）以百分百命中率單節砍進19分，不過獨木難支，最終尼克以37：32取得微幅領先。

接下來尼克將領先逐漸擴大，第三節甚至來到最多21分差。正當所有人覺得比賽將早早進入垃圾時間，籃網突然發力，先是在第四節剩7分45時打出一波10比0攻勢，將落後縮小至6分，接著不斷緊咬，直到最後12秒，施羅德（Dennis Schroder）在左邊底角投進關鍵三分球，一舉將比數超前至122：121，也迫使尼克喊出暫停。

DENNIS SCHRODER FOR THE LEAD 🔥



Knicks led 98-77 with 30 seconds left in the 3rd!pic.twitter.com/8L8BlFsmT9 — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年11月16日

情況在暫停回來後再次發生改變，布朗森在與施羅德相同位置接到球後，先是對對手做了刺探步，接著選擇直接後撤出手，在最後6秒又將領先要回。緊接著施羅德嘗試切入上籃被布里吉斯強勢封蓋，124：122，尼克驚險守住主場，賞給籃網2連敗。

BRUNSON HITS A THREE AND MIKAL SEALS IT WITH A GAME WINNING BLOCK! pic.twitter.com/DtDcDfFGz6 — Knicks Nation (@KnicksNation) 2024年11月16日

本場比賽布朗森扛起重任，包括最後一記3分在內，攻下全隊最高37分7助攻3籃板，隊友阿努諾比（OG Anunoby）和布里吉斯也分別獻上火力支援，得到25與22分；籃網部分，湯瑪斯獨攬本季新高43分，這也是他生涯第9次砍下單場40分，但除此之外沒有隊友得到超過20分。

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