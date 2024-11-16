NBA／明星賽飆分大戰獲差評 聯盟擬改為4隊對抗賽

NBA全明星周明年2月將於勇士主場舉行，而聯盟今天也傳出正針對全新的比賽賽制進行討論，並有意將全明星賽入選球員拆成3支球隊，再加上新秀對抗賽勝隊進行4對對抗賽形式進行。

NBA過去幾年針對明星賽對抗性不足問題持續進行賽制上的討論，且嘗試多項變革，而今年則是從已採取6年的「隊長選秀制」重新回到「東西區對抗制」，兩隊雖合力創下史上最高得分紀錄，但聯盟總裁席佛（Adam Silver）也直言比賽水平仍是出現下滑的狀況。

而過去半年多來，NBA高層也持續針對明年賽制進行討論，尤其是7月在拉斯維加斯登場的夏季聯賽中進行廣泛對話，而四隊錦標賽制也在會中獲得了多數好評。

對於聯盟持續針對明星賽賽制進行討論，席佛說：「我們正在考慮其他形式，我認為球員毫無疑問的是對上屆的明星賽感到失望的，我們都希望做得更好，為球迷提供一場精彩的比賽與娛樂。」

事實上四隊對抗的賽制過去3年已經在新秀對抗賽上實施，並請讓新秀對抗賽精彩程度提升不少，至於去年由柯瑞和WNBA明星射手優涅思庫（Sabrina Ionescu）競爭並獲得好評的三分球對抗賽，明年也可能再度舉行，且可能再加上其他NBA與WNBA球員，例如獨行俠湯普森（Klay Thompson）與克拉克（Caitlin Clark）。

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