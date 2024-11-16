NBA／唐西奇恍神送分 獨行俠吞4連敗

近期苦吞三連敗的獨行俠隊，昨天作客爵士隊主場靠著比賽最後廿七秒唐西奇助攻給湯普森投進追平比數三分球，原有機會終止連敗，沒想到下一波防守唐西奇卻出現恍神的狀況，讓柯林斯在無人防守的情況下完成爆扣，最終爵士也以一一五比一一三賞給獨行俠四連敗。

上賽季在關鍵時刻戰績為廿三勝九敗排名聯盟第二名的獨行俠，本季卻接連在關鍵時刻失守，近三場比賽皆以三分以內差距輸球，而昨天同樣的戲碼再度上演。

面對開季苦吞六連敗後近期表現回穩的爵士，獨行俠在唐西奇全場猛轟卅七分、九助攻領軍下與爵士拉鋸，包括比賽最後廿七秒，唐西奇在球隊三分落後時，送出一次關鍵助攻給湯普森投進追平比數三分球。

不過，爵士的最後一波進攻，唐西奇卻在場上出現防守恍神的狀況，讓克拉克森送出一箭穿心的助攻給禁區內的柯林斯完成爆扣，反觀獨行俠的最後一擊，馬歇爾在三分線外出手不進，最終爵士也靠著這一球差距，拿下近五場比賽的第三勝。

談到最後一波防守的隱形失誤以及球隊關鍵時刻屢屢翻車，唐西奇說，「我不知道為什麼球隊在最後一刻的執行力不好，如果我知道就不會有這樣的狀況發生，但今天的輸球責任在我。我們在防守中對對手的進攻理解出現偏差，我們都以為克拉克森會自己進攻，但他最後傳球了」。

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