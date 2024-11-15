NBA／騎士13連勝只是考驗開始 米契爾：養成良好贏球習慣

創下開季13連勝紀錄的騎士，是史上第6支達此成就的球隊；接下來他們將在主場迎戰公牛和黃蜂，倘若順利將開季連勝推向15場，他們就要前往波士頓對決衛冕冠軍，嘗試挑戰史上第2佳的開季16連勝紀錄。
「這就是你想要的，」騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）說，「如果你想成為最好的球隊，你就必須擊敗最強的對手。但是為了要成為最好的那一隊，我們就必須努力去挑戰自我，武裝心態。」
米契爾強調路還很長，眼下的連勝只是開始，球隊的目標和真正考驗還是在明年春暖花開時。
「我們13勝0敗的戰績當然很棒，而我們原本也可能是9勝2敗。對我來說，這並不重要。我認為最重要的是，我們如何透過每晚面對對手最嚴峻的挑戰，持續建立良好的贏球習慣。」米契爾說。
日本男籃近幾年表現突飛猛進，不僅在世界盃上首度擊敗歐洲強權，靠自身努力搶下亞洲唯一一張奧運門票，之後在奧運賽場還差點扳倒法國男籃，即使沒有拿到一勝，還是讓人感受到這支球隊的強大意志。
不過作為陣
獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）在今天比賽最後關頭的「眼神防守」，讓爵士隊的柯林斯（John Collins）順勢接獲傳球灌進致勝分，也讓球隊吞下4連敗。
據統計，這是獨行俠自20
創下開季13連勝紀錄的騎士，是史上第6支達此成就的球隊；接下來他們將在主場迎戰公牛和黃蜂，倘若順利將開季連勝推向15場，他們就要前往波士頓對決衛冕冠軍，嘗試挑戰史上第2佳的開季16連勝紀錄。
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開季保持不敗之身的騎士，展現出問鼎王座的非凡氣勢，他們成為史上第6支開季取得至少13連勝的球隊，更追平本身最長連勝紀錄。
根據數據統計，過往5支開季13勝0敗的球隊中，最終有4支闖進NBA總冠軍
防守狀況一直都為人詬病的獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic），前一戰對勇士關鍵時刻被柯瑞（Stephen Curry）輕鬆加速一步過的場景還歷歷在目，今天作客鹽湖城的比賽又在最後關頭成了「搖
因背部拉傷缺席5場比賽的勇士後衛梅爾頓（De'Anthony Melton），好不容易上周回歸，沒想到傳出被診斷左膝前十字韌帶扭傷（ACL），預計還要接受更進一步的檢查，很可能長時間缺席，對勇士戰力勢
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