NBA／騎士13連勝只是考驗開始 米契爾：養成良好贏球習慣

創下開季13連勝紀錄的騎士，是史上第6支達此成就的球隊；接下來他們將在主場迎戰公牛和黃蜂，倘若順利將開季連勝推向15場，他們就要前往波士頓對決衛冕冠軍，嘗試挑戰史上第2佳的開季16連勝紀錄。

「這就是你想要的，」騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）說，「如果你想成為最好的球隊，你就必須擊敗最強的對手。但是為了要成為最好的那一隊，我們就必須努力去挑戰自我，武裝心態。」

米契爾強調路還很長，眼下的連勝只是開始，球隊的目標和真正考驗還是在明年春暖花開時。

「我們13勝0敗的戰績當然很棒，而我們原本也可能是9勝2敗。對我來說，這並不重要。我認為最重要的是，我們如何透過每晚面對對手最嚴峻的挑戰，持續建立良好的贏球習慣。」米契爾說。

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