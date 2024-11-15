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NBA／獨行俠吞4連敗不會打關鍵球？唐西奇：我不知道

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
獨行俠球星唐西奇。 路透社
獨行俠球星唐西奇。 路透社

獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）在今天比賽最後關頭的「眼神防守」，讓爵士隊的柯林斯（John Collins）順勢接獲傳球灌進致勝分，也讓球隊吞下4連敗。

據統計，這是獨行俠自2022-23年賽季以來再次於例行賽吞下4連敗，該季他們最終只拿到38勝44敗，無緣季後賽。本季至今，獨行俠僅以5勝7敗排名西區第12，毫無上季勇闖總冠軍賽的勁旅風範。

對獨行俠來說，這波4連敗最難受的莫過於一共只輸了8分，都是在最後關鍵時刻讓勝利溜手。

賽後被問到這樣的問題時，唐西奇直言「我不知道」。「如果我知道是怎麼回事，我們就不會4連敗了。所以我也不知道。」

本季打到「關鍵時刻（Clutch Time）」時，獨行俠戰績僅1勝6敗，排名聯盟倒數第一；作為對比，他們上季是取得23勝9敗，全聯盟僅次於湖人的24勝9敗。

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