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NBA／抨擊日本籃協運作和主帥人選 八村壘言論引發風暴

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
八村壘公開表達對於日本籃協運作方式的不滿。 新華社
八村壘公開表達對於日本籃協運作方式的不滿。 新華社

日本男籃近幾年表現突飛猛進，不僅在世界盃上首度擊敗歐洲強權，靠自身努力搶下亞洲唯一一張奧運門票，之後在奧運賽場還差點扳倒法國男籃，即使沒有拿到一勝，還是讓人感受到這支球隊的強大意志。

不過作為陣中的王牌球星，現效力湖人的混血前鋒八村壘卻是對日本國家隊的體制公開表達不滿，特別是針對總教練的人選，很可能掀起日本籃壇內部風暴。

「我已經代表日本國家隊一段時間了，我一直在思考國家隊的運作方式，有些事情的做法我不是很高興，」八村壘在昨天湖人對灰熊的賽後表達個人想法，「我到NBA是為了提升本身實力，為了孩子們的未來，同時也是為提升日本籃球實力而努力，但我不認為目前日本男籃是朝這樣的方向前進，反而像是以金錢為目的的感覺。」

八村壘指出，在奧運之前的強化策略，就像是在為贊助商去打比賽，被迫與沒有主力球員的澳洲或是沒有奧運資格的南韓交手，整個運作看起來就是以「利益」為導向。

針對日本國家隊主帥的人選，八村壘更直接抨擊，「我認為以教練團來說，應該要有更適合日本國家隊的人才對。我們是日本男籃中的頂尖球員，因此需要的是真正能理解籃球的人來執教，我真的很希望這樣的人成為我的教練，曾經作為的職業球員、也曾有過執教經驗者擔任過國家隊教練的人。」

在日本籃協在結束巴黎奧運之旅之後，宣布和霍瓦斯（Tom Hovasse）繼續合作，目標自然就是瞄準4年後的洛杉磯奧運。對此，八村壘表示：「很遺憾地，我也曾和日本男籃談論過這件事，但這是他們的決定，所以我認為他們就是以這樣的態度、方式在處理事情。」

八村壘也強調，即便情況如此，他還是會在NBA繼續努力，盡他所能幫助日本籃球變得更強。

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