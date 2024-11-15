NBA／防守神遊慘遭爵士一槍斃命 唐西奇攬責：都是我的錯

防守狀況一直都為人詬病的獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic），前一戰對勇士關鍵時刻被柯瑞（Stephen Curry）輕鬆加速一步過的場景還歷歷在目，今天作客鹽湖城的比賽又在最後關頭成了「搖滾席的客人」，完全沒有看住後方的柯林斯（John Collins），讓克拉克森（Jordan Clarkson）一箭穿心助攻偷襲成功，直接灌進致勝分；隨後獨行俠外線出手落空，讓爵士以115比113爆冷帶走勝利。

獨行俠近期苦吞4連敗，戰績跌到5勝7敗，排名一路下滑到西區第12名。

賽後對於自己防守「漏人」的重大失誤，唐西奇主動承擔責任，「我們在防守環節出現了判斷錯誤。我以為我會去防，葛萊姆斯（Quentin Grimes）也以為他要過去，我們誤解教練團的意思。這是我的責任。」

總教練基德（Jason Kidd）也直言這是球隊溝通出現失誤。「這種情況有時候會發生。對方也充分利用了這次機會，我們必須還要做得更好。」

CLARKSON TO COLLINS FOR THE LEAD 🤯



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獨行俠此戰缺少了厄文（Kyrie Irving）助陣，比賽中一度讓爵士取得16分領先優勢，甚至打到第四節中還落後10分；萊夫利（Dereck Lively II）和馬歇爾（Naji Marshall）接連攻下13分，加上唐西奇的三分球，獨行俠打出14比2的攻勢，一舉超前比分。

KLAY 3-BALL TIES IT AT 113!



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但克拉克森馬上回敬三分打，柯林斯灌籃得手，爵士反超前3分；暫停過後，湯普森（Klay Thompson）在唐西奇助攻下轟進三分球。然而防守端獨行俠發生要命錯誤，操刀最後進攻的唐西奇也沒能找到出手空間，只能交給底線的馬歇爾執行，只是這顆三分球也是明顯偏離了軌道。

「我們相信這是機會。這是在底線位置而且是空擋，所以任何時候我都會做出同樣的選擇。」唐西奇談到馬歇爾的最後投籃。

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唐西奇奮力飆進37分9助攻7籃板，但仍是無力阻止球隊連敗頹勢；湯普森17分，馬歇爾19分4助攻3抄截，葛萊姆斯15分5助攻4籃板。

爵士陣中6人得分上雙，致勝功臣柯林斯攻下28分9籃板，克拉克森20分4籃板4助攻；塞克斯頓（Collin Sexton）16分，喬治（Keyonte George）14分，菲利波斯基（Kyle Filipowski）14分7籃板，馬卡南（Lauri Markkanen）13分。

在度過開季6連敗的低潮後，爵士最近5場比賽拿下3勝。

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