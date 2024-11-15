NBA／騎士開季13連勝挑戰歷史 葛蘭德：我們團結一致

開季保持不敗之身的騎士，展現出問鼎王座的非凡氣勢，他們成為史上第6支開季取得至少13連勝的球隊，更追平本身最長連勝紀錄。

根據數據統計，過往5支開季13勝0敗的球隊中，最終有4支闖進NBA總冠軍賽，不過其中只有1993-94賽季的休士頓火箭能夠登頂。

「我們就是堅持團結在一起，」騎士後衛葛蘭德（Darius Garland）表示，「我們只是專注於一場一場去打好比賽。我們知道我們是其他球隊的目標，所以我們要帶著侵略性和自信去打每一場比賽，這就是我們所做的。」

上個賽季結束後，曾傳出騎士有可能會重新打造球隊，包括主力球員的調整，然而球團最終仍選擇以原有戰力繼續磨合，確立核心地位，先後與艾倫（Jarrett Allen）、莫布里（Evan Mobley）、米契爾（Donovan Mitchell）完成續約。

THE CAVS ARE 13-0 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/67uk8ATqlE — SportsCenter (@SportsCenter) 2024年11月14日

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