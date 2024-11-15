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NBA／才回歸卻面臨膝蓋重傷 勇士折損柯瑞先發搭檔

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
梅爾頓這兩季飽受傷病困擾。 美聯社
梅爾頓這兩季飽受傷病困擾。 美聯社

因背部拉傷缺席5場比賽的勇士後衛梅爾頓（De'Anthony Melton），好不容易上周回歸，沒想到傳出被診斷左膝前十字韌帶扭傷（ACL），預計還要接受更進一步的檢查，很可能長時間缺席，對勇士戰力勢必會造成影響。

報導指出，梅爾頓似乎是在先前對獨行俠的比賽出現受傷情況，但不清楚是如何發生，當時他在第四節走路已經有點跛，但仍堅持打完整場比賽，事後診斷顯結果顯然更為嚴重。

上季效力費城76人時，梅爾頓有曾因背部問題缺席最後45場比賽中的40場；休賽季期間，他以一年1280萬美元的價碼加入勇士。

梅爾頓在回歸後以先發之姿和柯瑞搭配，兩場比賽平均拿下16.5分7籃板3助攻2抄截，投籃命中率47.8%，三分球命中率50%，表現可圈可點。總教練柯爾亦表示：「他對我們來說是一名很重要的成員，是我們設定的先發2號人選，而且他做得很棒。他的受傷缺陣肯定是一大問題，我們接下來也會持續了解更多詳細情況。」

在梅爾頓休兵情況下，小裴頓（Gary Payton II）、穆迪（Moses Moody）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）勢必得承擔更多責任。

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