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NBA／改寫最老連3場大三元紀錄 詹姆斯：不會打到跑不動那天

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹姆斯連續三場比賽攻下「大三元」，改寫自己所保持的連3場大三元最老紀錄。 美聯社
詹姆斯連續三場比賽攻下「大三元」，改寫自己所保持的連3場大三元最老紀錄。 美聯社

即將在下月滿40歲的湖人明星前鋒詹姆斯（LeBron James），在今天與灰熊之戰拿下35分、12籃板、14助攻表現最佳，也是他連續三場比賽攻下「大三元」，改寫自己所保持的連3場大三元最老紀錄，賽後他也表示，自己再打可能也就1到2年的時間，但他會尊重這個賽場，不會等到自己跑不動才決定退役。

已經邁入生涯第22個賽季的詹姆斯，本季在大兒子布朗尼（Bronny James）加入湖人並完成聯盟史上首次的「父子連線」後，各界都將目光放在「父子檔」這個話題上，不過詹姆斯在近幾場比賽也用場上表現提醒大家，自己依舊對於比賽充滿主宰力。

在今天完成連續3場奪下大三元的紀錄後，詹姆斯也以39歲右319天之齡，改寫自己在5年前所創下的聯盟最老連續三場大三元紀錄，此外，他也刷新自己所保持的最老「30分級大三元」紀錄，且在該紀錄的前6名都是有他所創下，第7名則是前湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）的36歲又99天。

談到自己充滿主宰力的表現，詹姆斯說：「我就是活在當下，能夠以這樣高水準的表現參加我最熱愛的賽事，這感覺真的很棒。」

不過將滿40歲的詹姆斯也不諱言，自己的球員球員生涯已經進入最後倒數，也不希望自己是草草結束，「說實話我不會再打很久，可能就是1、2年，我不會等到輪子徹底掉下來時才選擇停下，我不是那種會一直打到跑不動的人，也不會因為想上場而成為那種不尊重比賽的人，那不是我該做的。」

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