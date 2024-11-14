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NBA／狂轟50分創多項紀錄 溫班亞瑪已放眼下戰挑戰湖人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
溫班亞瑪今天狂轟生涯新高50分，16投8中的三分球也寫下個人新猷。 路透
溫班亞瑪今天狂轟生涯新高50分，16投8中的三分球也寫下個人新猷。 路透

馬刺隊長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天狂轟生涯新高50分，16投8中的三分球也寫下個人新猷，助隊以139：130擊敗巫師隊，他也成隊史第一位正規賽就能拿下50分的球員，20歲又314歲年紀更是聯盟史上第4年輕達成50分者，221公分的身高再讓他締造拿下50分的最高球員紀錄。

全場29投16中的溫班亞瑪，出賽32分鐘還有6籃板、3阻攻演出，連同前兩戰各飆進6記三分彈，他也成聯盟第一位連3戰加總有20記三分球且13阻攻的球員。

一口氣寫下多個紀錄，第三節7投7中攻下19分的溫班亞瑪承認，接近50分時有注意一下計分板，他說：「我喜歡慶祝小勝利，也喜歡花些時間享受巨大勝利，但明天我們就要上緊發條準備面對湖人隊。」他表示會給自己一些時間享受50分里程碑，50分是足夠自豪的成就，但仍會專注在下一場比賽。

馬刺台灣時間周六將碰湖人隊，湖人陣中的當家球星「小皇帝」詹姆斯也曾在20歲又345天的年紀攻下單場52分，原本的史上第4年輕紀錄今天被溫班亞瑪改寫。

溫班亞瑪個人最高得分是上季和尼克隊延長賽的40分，今天一口氣推進10分，8記三分球也寫個人最佳，馬刺代理總教練強森（Mitch Johnson）和隊友夏帕尼（Julian Champagnie）都給法國長人滿滿肯定，夏帕尼說：「當這個大個子下定決定就很難應付，要大大稱讚他，他努力提升自己的比賽內容。」

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