NBA／詹姆斯連3場狂飆大三元史上最老 湖人險勝灰熊收3連勝

湖人與灰熊今天移師到洛杉磯上演本季第二度交手，灰熊在球隊一哥莫蘭特（Ja Morant）缺陣的情況下，雖然由傑克森（Jaren Jackson Jr.）拿下29分領軍一度領先，但湖人詹姆斯（LeBron James）在比賽最後階段挺身而出，連續三場比賽完成「大三元」，幫助湖人以125：117擊敗灰熊，報了上次客場輸球之仇。

湖人前一次在客場出戰灰熊，在對手多點開花的攻勢下全場失分高達131分吞下敗仗，不過今天雙方回到湖人主場再戰，首節詹姆斯就火力全開，單節5次出手命中4球，其中包括2顆三分球，個人獨得10分，幫助湖人單節拿下38分，上半場更一度取得高達15分領先優勢。

不過易籃後，缺少了莫蘭特的灰熊，由前鋒傑克森挺身而出接管戰局，他不僅在進攻端頻頻撕裂湖人防線，還讓湖人戴維斯（Anthony Davis）陷入犯規麻煩，在第三節剩下3分多鐘時已經吞下個人第5犯，灰熊也靠著二、三節猛轟70分的表現，在前三節打完反取得5分領先。

但末節湖人雙星詹姆斯與戴維斯再度扮演關鍵人物，兩人包辦了湖人在末節37分中的20分，加上肯奈特（Dalton Knecht）、羅素（D'Angelo Russell）、八村壘與里夫斯（Austin Reaves）都在三分線上有所建樹，幫助湖人最終以5分差距拿下勝利。

湖人今天以詹姆斯攻下35分、12籃板、14助攻表現最佳，也是他連續三場比賽攻下「大三元」，成為史上最老完成連3場大三元的球員，且湖人都以勝利收場，下月底就將滿40歲的他，也成為史上第4位完成40次「30分級大三元」的球員。

LeBron James has become the oldest player in NBA history with 3 consecutive triple doubles.



He has 30 points, 12 assists, and 10 rebounds for the Lakers. pic.twitter.com/BtJHt9e80m — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年11月14日

至於陷入犯規麻煩的戴維斯也有21分、14籃板演出，八村壘、肯奈特皆為19分、里夫斯18分，而這5名球員就投進了17顆三分球；灰熊今天則以傑克森攻下29分、7籃板表現最佳。

商品推薦