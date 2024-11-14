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NBA／布朗尼只打G聯盟主場賽事 特殊待遇惹議

中央社／ 台北14日電
詹姆斯之子布朗尼將不會隨隊參加G聯盟（發展聯盟）的客場賽事，外界質疑是特殊待遇。 法新社
詹姆斯之子布朗尼將不會隨隊參加G聯盟（發展聯盟）的客場賽事，外界質疑是特殊待遇。 法新社

ESPN資深球評溫德霍斯特今天在自己的廣播節目中提到，詹姆斯之子布朗尼將不會隨隊參加G聯盟（發展聯盟）的客場賽事，這也更落實布朗尼在湖人有著特殊待遇的說法。

溫德霍斯特（Brian Windhorst）因為和詹姆斯（LeBron James）念同一所高中，並且報導了詹姆斯早期在高中時期的表現而熟識，2人私下交情也不差，還因此被戲稱為「詹姆斯的御用記者」。

不過這次布朗尼（Bronny James）的特殊待遇，似乎連溫德霍斯特都看不下去，他在自己的Podcast節目中提到，「據我所知，布朗尼不會參加G聯盟南灣湖人的客場賽事，這樣讓他在湖人的發展就變得有點奇怪。」

溫德霍斯特提到，「坦白說，我知道他（布朗尼）獲得很多特殊待遇，我覺得這很正常也不在意，但現在他不用隨隊打客場比賽，顯然這已經過頭了，我不知道這是誰的主意，但這對湖人不利、對詹姆斯也不利、對南灣湖人更不利。」

溫德霍斯特指出，出賽場次的不足，將影響布朗尼的發展，而他僅在主場出賽，意味著必須獲得大量的上場時間；這對於其他在南灣湖人當中，辛苦搭飛機四處征戰，力圖爭取站穩上場時間的球員來說是非常不公平的。

溫德霍斯特強調，布朗尼本季投籃命中率僅16.7%，「他能獲得這樣的待遇全靠著父親的關係，但現在被這樣小心呵護，確實令人感到不可思議。」

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