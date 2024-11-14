NBA／森根領軍火箭3人繳「雙十」 擊沉快艇收3連勝

儘管上賽季還被屏除在附加賽行列之外，但年輕的火箭本賽季開打後打出全新風貌，在今天於主場出戰快艇的賽事中，靠著團隊6人得分上雙的多點開花火力，擋下快艇在第四節展開的反撲攻勢，最終以111：103收下3連勝，開季前12場比賽拿下8勝，在競爭激烈的西區排名第5名。

過去幾年走向重建之路的火箭，在累積了不少潛力核心後本賽季打出亮眼表現，包括灰熊、獨行俠、尼克都接連被他們擊敗，而今天火箭則是在主場迎戰快艇，儘管開賽後快艇一度打出10：2的攻勢，但火箭森根（Alperen Sengun）、格林（Jalen Green）、布魯克斯（Dillon Brooks）等人接連飆進三分球，穩住陣腳。

上半場雙方展開激烈的拉鋸，其中火箭替補上陣的湯普森（Amen Thompson）前兩節就火力全開攻下13分，加上格林、范弗利特（Fred VanVleet）也都有雙位數得分進帳，幫助火箭在上半場打完取得5分領先。

易籃後火箭持續多點開花的攻勢，一度將領先優勢擴大到16分，不過末節快艇也展開猛烈反撲，在比賽最後階段追到僅剩下4分差距，但火箭森根在比賽最後一分鐘攻守兩端都有關鍵表現，先是在倒數48秒灌籃得手幫助火箭取得6分領先，隨後又成功封阻快艇米勒（Jordan Miller）的出手，幫助火箭最終以8分差距收下3連勝。

ALPEREN SENGUN LADIES AND GENTLEMEN pic.twitter.com/Adre8cNKTh — Houston Rockets (@HoustonRockets) 2024年11月14日

火箭今天共6人得分上雙，其中3人繳出得分、籃板雙十成績單，包括森根13分、11籃板、6助攻、4抄截，替補的湯普森、伊森（Tari Eason）則分別有18分、11籃板、2抄截與18分、10籃板演出，至於快艇今天則以哈登（James Harden）攻下19分最佳，但他與拿下13分的鮑威爾（Norman Powell）全場合計出手33次僅命中11球。

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