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NBA／字母哥轟本季新高59分 公鹿克服18分落後OT氣走活塞

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
字母哥碰活塞隊狂轟本季新高59分，率隊克服18分落後在延長賽演出逆轉秀！ 美聯社
字母哥碰活塞隊狂轟本季新高59分，率隊克服18分落後在延長賽演出逆轉秀！ 美聯社

不讓馬刺隊明星長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）狂轟50分搶風采， 公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天碰活塞隊狂轟本季新高59分，率隊克服18分落後，延長賽以127：120辛苦拿下本季第4勝。

公鹿後場大將里拉德（Damian Lillard）因腦震盪連兩場缺陣，安戴托昆波扛起球隊，他出賽44分鐘，34投21中轟下本季所有球員最高的59分，外帶14籃板、7助攻、3阻攻，成公鹿逆轉勝最大功臣。

「希臘怪物」延長賽就攻下11分，助隊加時5分鐘打出16：9留下勝利；安戴托昆波延長賽最後還有出手機會，可以挑戰得分突破6字頭，但當時公鹿已取得7分領先，他只運球沒再出手，讓時間走完。

聯盟本季單場最高分原本是溫班亞瑪和班切羅（Paolo Banchero）的50分，安戴托昆波不到半小時立刻改寫紀錄；他碰上活塞似乎特別有心得，去年12月飆進生涯最高64分的對手同樣是活塞。

公鹿今天只用8人打滿，除「希臘怪物」飆分，B.洛培茲（Brook Lopez）也貢獻29分；康寧漢（Cade Cunningham）攻下35分外帶11助攻是活塞最佳，無奈球隊沒能把握半場打完60：47領先，讓公鹿延長賽留下勝利。

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