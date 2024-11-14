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NBA／近13次對戰拿12勝 綠衫軍泰托姆準大三元射破籃網

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克全場19投12中拿下36分，另外有10次助攻、9籃板的全能演出。 美聯社
塞爾蒂克全場19投12中拿下36分，另外有10次助攻、9籃板的全能演出。 美聯社

儘管昨天在「NBA盃」賽事中以1分差距遭到老鷹準絕殺，但衛冕軍塞爾蒂克在今天與籃網之戰隨即爆發，在泰托姆（Jayson Tatum）全場36分、10助攻、9籃板「準大三元」表現領軍下，最終以139：114輕取籃網，收下賽季第10勝。

塞爾蒂克昨天在主場迎戰老鷹的賽事中，全場發生高達20次失誤，還在比賽最後6秒遭到老鷹歐康古（Onyeka Okongwu）完成準絕殺補籃，最終吞下季中錦標賽的第一場敗仗。

而今天塞爾蒂克隨即重振旗鼓作客籃網主場，不過今天首節綠衫軍再遇亂流，一度以13分差距落後給多點開花的籃網，不過球隊一哥泰托姆隨即挺身而出接管戰局，他全場19投12中拿下36分，另外有10次助攻、9籃板的全能演出，幫助塞爾蒂克在下半場逆轉戰局。

除了泰托姆表現搶眼外，綠衫軍今天全場狂掃22顆三分球，其中泰托姆、普里查德（Payton Pritchard）各投進5球，替補上陣的普里查德全場23分、8助攻6籃板，更讓他成為史上首位單場達成此數據且投進5顆三分球的東區替補球員，成為塞爾蒂克今天另外一大亮點。

至於籃網今天首節雖然打得虎虎生風，不過接下來三節在防守端遭到綠衫軍的摧殘，尤其在下半場被對手拿下74分，防線形同虛設，儘管前鋒威廉斯（Ziaire Williams）攻下23分、6籃板，團隊也有5人得分上雙，但最後仍苦吞近13次對戰以來的第12敗，且自2020-21賽季以來，還不曾在主場贏過塞爾蒂克。

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