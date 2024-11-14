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NBA／221公分的射手！溫班亞瑪8三分彈轟新高50分戲耍巫師

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
溫班亞瑪以16投8中的三分球狂轟生涯新高50分！ 法新社
溫班亞瑪以16投8中的三分球狂轟生涯新高50分！ 法新社

221公分的馬刺隊明星長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama），新賽季化身最高射手，前兩戰都飆進6記三分彈不說，今天碰巫師隊更以16投8中的三分球狂轟生涯新高50分，率隊以139：130奪下主場2連勝。

馬刺首節只以32：31領先，半場兩隊67：67戰平，第三節馬刺在85：85後打出17：0狂攻，三節打完取得108：91領先。

開啟馬刺17：0攻勢的正是溫班亞瑪的三分彈，他單節飆進4顆三分球在內的19分，助隊打出單節41：24的海嘯攻勢；且溫班亞瑪前三節只出賽23分鐘就攻下43分、5籃板，包含14投8中的三分球，外線進球數和得分都已創生涯新高。

第四節溫班亞瑪前3分半就連投帶罰再拿7分，得分直接達到50分大關，7分半換下場時獲得主場球迷熱烈歡呼。

溫班亞瑪下場時馬刺還取得120：101領先，但接續3分鐘不到被巫師打出13：4攻勢，差距縮小到10分，讓溫班亞瑪4分44秒再度回到球場。巫師雖在波爾（Jordan Poole）連續切入下追到123：129，不過馬刺老將保羅（Chris Paul）也連打進2球，瓦賽爾（Devin Vassell）讀秒階段再投進關鍵進球，加上強森（Keldon Johnson）、瓦賽爾和保羅最後6罰5中追加保險分，助隊以139：130收下勝利。

溫班亞瑪過去生涯最高得分是上季3月底出戰尼克隊的40分，今天三節打完就突破個人紀錄，最終更繳出50分、6籃板、3阻攻表現，成為馬刺史上第8位單場攻下50分的球員。

巫師波爾今天也飆出42分，但仍吞下6連敗。

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