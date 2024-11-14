NBA／76人三巨頭全缺陣 米契爾準大三元率騎士開季13連勝

開季10場比賽只拿2勝的76人隊，今天「背靠背」面對聯盟唯一不敗的騎士隊，當家球星安比德（Joel Embiid）和喬治（Paul George）雙雙缺陣，儘管半場握有8分領先，但騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）最後3分鐘連飆3記三分彈、包辦全隊最後11分，以「準大三元」表現率騎士114：106踢館成功，開季連勝紀錄推進到第13場。

安比德昨天出戰尼克隊復出，但全場11投僅2中，喬治雖攻下29分，仍沒能幫助球隊迎接勝場。安比德昨天賽後還曾說，不排除面對騎士時上場，且軟化先前說過「不打背靠背」說法，不過今天和喬治都因傷病管理缺陣，加上仍是傷兵的馬克西（Tyrese Maxey），讓76人星光黯淡不少。

雖少了3名大將，76人首節只以27：31落後開季打出12連勝的騎士，第二節更讓騎士開節4分鐘僅靠艾倫（Jarrett Allen）罰球拿1分；76人打出第二節12：1攻勢逆轉，且帶著52：44優勢進入下半場。

騎士開季打出12勝0敗，是2015年到16賽季勇士隊開季24連勝後的聯盟最佳開季表現，今天雖陷落後，第三節馬上在莫布里（Evan Mobley）「3分打」、艾倫強攻下打出12：5攻勢要回領先，三節打完握有82：78優勢。

76人第四節靠烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）和馬丁（Caleb Martin）追分，但騎士當家球星米契爾最後2分鐘連飆2記三分彈，1分18秒再追加外線，讓騎士領先擴大到112：104；米契爾接續再追加2分，一人包辦全隊最後11分，率騎士以114：106迎接13連勝。

米契爾全場23分有13分集中在第四節，外帶13籃板、9助攻，葛蘭德（Darius Garland）25分是騎士最高；76人菜鳥後衛麥肯（Jared McCain）狂轟34分、10助攻，無奈球隊仍吞下主場2連敗。

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