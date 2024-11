NBA／75歲波波維奇因輕微中風缺席！馬刺：復健後能康復

馬刺隊75歲老教頭波波維奇(Gregg Popovich)近期因健康連續缺席7場比賽,馬刺球團先前並沒公布原因,今天更新傳奇教頭診斷情形和恢復狀況,並透露波波維奇是在球場時中風,目前已經展開復健,預計能完全康復。

波波維奇是在美國時間11月2日中風,目前還沒歸隊時間表,不過馬刺總經理萊特(Brian Wright)表示波波維奇狀況「不錯」,球團現在該做的就是各司其職,互相幫忙,等待老教頭歸來,「不過這需要全村之力,我們都致力於此,但最重要的是確保他擁有所需的一切,給他空間和時間痊癒,我們都很期待他回來。」

波波維奇是NBA史上最多勝教頭,除1390場勝利還有170場季後賽勝利,過去28個球季率馬刺奪下5座總冠軍。2020年他就改寫原本71歲布朗(Hubie Brown)保持的最老教頭紀錄,目前75歲年紀當然也是是聯盟新猷。

老教頭缺陣期間,37歲的強森(Mitch Johnson)代理總教練職務。有消息人士告訴《ESPN》記者查拉尼亞(Shams Charania),強森未來將真的接下馬刺兵符。

強森強調,就像之前說過,現在並非他一人就填補波波維奇的空缺,「我們團結一致,在這部分各司其職,我們會持續這樣做,這也是他想要的。」

