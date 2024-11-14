快訊

中颱天兔清晨5:30分發海警 下半天陸警花東蘭嶼綠島恐入列

聯合報社論／總統府氣候大拜拜，再開下去有什麼意義？

NBA／馬刺傳奇教頭波波維奇因病缺陣 球團證實輕度中風

中央社／ 聖安東尼奧13日綜合外電報導
馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）。美聯社
馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）。美聯社

美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺隊球團今天表示，馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）在本月初「輕度中風」，但預計他會完全康復。

法新社報導，現年75歲的波波維奇缺席了過去6場比賽，一開始據稱波波維奇健康出了問題，但情況未被揭露。

馬刺球團今天發表聲明指出，波波維奇11月2日在馬刺主場弗羅斯特銀行中心（Frost Bank Center）發生輕度中風。

這份聲明提及，波波維奇已開始復健計畫，預計他會完全康復，但目前還無法確定他將何時回到球隊的時間表。

波波維奇被視為NBA史上最偉大教練之一，是勝場總數最多的教練，馬刺在他擔任總教練29個球季期間，共拿下5座NBA總冠軍。

延伸閱讀

12強賽／韓籍啦啦隊朴旻曙缺陣新人金泰琳取代 網敲碗：明年來中職

NBA／鵜鶘後場幾乎團滅！「神偷」左腿筋拉傷至少缺陣6周

納豆昔腦出血住院！ 依依點名「1男星」：豆會中風有一半是因為你

NBA／波波維奇健康亮紅燈 CP3喊話「繼續奮鬥」穩軍心

相關新聞

NBA／和湯普森互飆外線 柯瑞逆轉勝感性說：肯定是難忘一晚

柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）這對「浪花兄弟」今天再度聚首，卻是穿著不同隊伍的...

NBA／本季處女秀掉漆 安比德坦言有心理障礙

76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）今天終於迎接開季第一場比賽，但出賽26分鐘的他11投僅2中拿13分，外加...

NBA／馬刺傳奇教頭波波維奇因病缺陣 球團證實輕度中風

美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺隊球團今天表示，馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）在本月初「輕度中風」，但預...

NBA／拓荒者爆冷大勝灰狼！悲情中鋒威廉斯：我帶動能量

「NBA盃」今天正式開打，東區C組老鷹隊爆冷擊敗塞爾蒂克隊，西區A組也爆冷，拓荒者靠著禁區門神威廉斯（Robert Williams III）大發神威，以122：108大勝灰狼隊。 拓荒者當家中

NBA／喊出「不存在暫停」葬送勝利 熱火名帥自責：算我頭上

今天熱火隊踢館活塞隊，上演延長大戰，最終因熱火主帥史波斯特拉（Erik Spoelstra）喊了一個「不存在的暫停」，造成球隊輸球，賽後史波斯特拉自責輸球都是他責任。 熱火與活塞打到延長賽，讀秒

NBA／鵜鶘後場幾乎團滅！「神偷」左腿筋拉傷至少缺陣6周

鵜鶘隊本季傷兵人數不斷增加，昨天面對籃網隊，墨菲三世（Trey Murphy III）傷癒回歸，但「神偷」艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）因左腿筋拉傷，至少缺席6周。 鵜鶘目前傷兵名單除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。