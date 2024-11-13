高球／旅美名將俞俊安回饋基層 首度舉辦邀請制教學日

我國高球好手俞俊安上月勇奪桑德森農場錦標賽（Sanderson Farms Championship），成為台灣史上PGA奪冠第三人，締造特別成就的他也希望將旅美經驗傳承給台灣小選手，和團隊籌辦教學日，今天正式宣布第一次舉辦的教學日將於下月9日登場，下場指導技術外也將分享個人經驗。

26歲的俞俊安直到大學赴美前都是在台灣訓練，高中以前的歷程和台灣選手無異，先前接受本報專訪時就提到，希望透過自身分享可以給現在小球員一些方向，「大學時學校講過很多關於回饋的東西，我也很認同，知道台灣球員打球比較辛苦，能幫什麼就幫什麼。」

第一年嘗試教學日，俞俊安和團隊規劃一日課程，12月9日將在東方球場和青少年選手互動，俞俊安除了技術和下場策略教學，同時會分享個人青少年時期打遍世界業餘大賽的經驗，以及面對強大壓力美巡賽的心理課程，尤其是桑德森農場錦標賽最後打延長賽的心境分享。

俞俊安團隊表示，第一次舉辦的教學日是邀請制，預計請12位青少年選手與會，分別是9男、3女，名單最快下周一公布。

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