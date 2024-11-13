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NBA／和湯普森互飆外線 柯瑞逆轉勝感性說：肯定是難忘一晚

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞(左)賽後和湯普森(右)相擁。 法新社
柯瑞(左)賽後和湯普森(右)相擁。 法新社

柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）這對「浪花兄弟」今天再度聚首，卻是穿著不同隊伍的球衣，不過兩人都展現招牌神射，勇士在柯瑞比賽尾聲包辦全隊12分，以120：117留下勝利，兩人也互相擁抱，柯瑞更感性說：「這肯定是難忘的一晚。」

「浪花兄弟」聯手為勇士打下4座總冠軍，但湯普森新賽季轉戰獨行俠，神射組合分道揚鑣；今天是獨行俠和勇士首度對決，湯普森和勇士球員的互動成為全場焦點，他和柯瑞也有對位畫面，第四節末兩人互飆外線再讓比賽進入最高潮。

柯瑞助隊從108：114落後到逆轉勝，形容這是讓人難忘的一晚，「即使從7月，當湯普森決定去達拉斯，我們出現在訓練營而他不在，對今晚都有種緩慢的建立，因為對我們看起來有點不同，湯普森是穿著新球衣。」

「當然，我們贏了，我以我看以說這些，但我無法想像事情有其他方式發展。他打得很好，觀眾得到不可思議的一場表演，一切順利結束，無法更好了。」柯瑞也提到，有些時刻會浮現出特別的回憶，畢竟和湯普森13年一起打下4枚冠軍戒，所有事情都是共同完成，而現在彼此各有歸屬。

湯普森今天三分球12投6中攻下22分，第四節2記外線命中更讓獨行俠取得5分領先，後續換柯瑞接管戰局，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）形容，柯瑞挺身而出的畫面過去已經看過無數次，不管幾次都百看不厭，「你會覺得每一球都會命中，他喜歡如此，喜歡這些時刻。」

湯普森也肯定柯瑞的技術，「這傢伙比賽尾聲手感火燙，投進一些不可思議的進球。身為對手，感覺很糟。」

拋開球場勝負，柯瑞仍感性說，湯普森是交情十多年的好友，能有一些來回和彼此競爭十分有趣，「感謝我們都能專注在比賽上，就是打球和競爭，這肯定是很不真實的一晚，從頭到尾都是。」

Klay Thompson Stephen Curry 勇士 獨行俠

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