NBA／拓荒者爆冷大勝灰狼！悲情中鋒威廉斯：我帶動能量
「NBA盃」今天正式開打，東區C組老鷹隊爆冷擊敗塞爾蒂克隊，西區A組也爆冷，拓荒者靠著禁區門神威廉斯（Robert Williams III）大發神威，以122：108大勝灰狼隊。
拓荒者當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）本場缺陣，首節灰狼進攻卻當機，只得17分。第二節灰狼長人里德（Naz Reid）獨得12分，但拓荒者替補中鋒威廉斯也砍進9分，幫助球隊半場打完領先7分。
第三節灰狼攻勢又受阻，拓荒者前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）飆進壓哨三分，拓荒者帶著19分領先進入末節，隨後穩扎穩打收下勝利。
拓荒者全隊7人得分上雙，葛蘭特（Jerami Grant）砍進21分8籃板，威廉斯10投9中，拿下19分9籃板3助攻，還有3抄截3阻攻，是他來到拓荒者隊後的代表作。灰狼方面，里德攻下28分6籃板，「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）得到26分。
拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）直呼這是巨大的勝利，「有些事無法控制，例如進球或失誤，但你可以控制怎麼打、多努力和多團結。這就是我們的本質、做的事及正在建立的東西。今晚我們做到了，而且還命中投籃。」
威廉斯2022年季後賽為塞爾蒂克隊帶傷上陣後傷勢不斷，2023-24賽季被交易到拓荒者，只打6場就整季報銷，相當悲情。今年開季前他又受傷，本場比賽是他本季第3次出賽，他賽後受訪時說，「我嘗試一開始就帶動能量，感覺我們陣中幾個人都帶來能量，教練和球員們都接上這股能量。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言