快訊

天兔颱風估明發海陸警 暴風圈恐觸2地降雨熱區曝光

台北市白天比晚上多65萬人 超出人數以「這一區」最多

「新新併」送件卡關？ 台新金、新光金發布4點聯合聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／本季處女秀掉漆 安比德坦言有心理障礙

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安比德復出首戰手感不佳，坦言自己有些心理障礙。 美聯社
安比德復出首戰手感不佳，坦言自己有些心理障礙。 美聯社

76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）今天終於迎接開季第一場比賽，但出賽26分鐘的他11投僅2中拿13分，外加3籃板、5助攻和1阻攻，讓76人以99：1111敗給尼克隊，他坦言有些心理障礙，希望下場比賽就能有好表現。

安比德除因膝傷問題延遲開季，還因推擠專欄最佳遭聯盟禁賽3場，直到76人第10場才回歸。他表示比賽表現主要和信心和自我信任，這也是自己要面對的心理障礙，「但我認為就算沒這障礙，我也可以打得很好，我要去到達某些時刻。」

所謂的時刻何時會到？「我不知道什麼時候，或許下一場，或許要再兩場，但通常很快就能找到感覺，所以我不會有事。」8月巴黎奧運金牌戰後首度出賽的安比德說。

76人開季10場只拿2勝，排名在東區落在後段班，僅優於暴龍隊，且明天「背靠背」出賽就要碰聯盟唯一的不敗之師騎士隊，硬仗可以預期。

安比德提到，球隊目前最重要的是保持健康，開季都有膝蓋狀況的喬治（Paul George）和自己都回歸，但馬克西（Tyrese Maxey）還在傷兵名單中，「當我們都在場上，我相信我們會有很好的機會多贏幾場比賽。」

延伸閱讀

NBA／安比德歸隊手感不佳遭唐斯壓制 76人不敵尼克

NBA／安比德有望回歸拯救76人 喬治自信：我們還沒沉

NBA／安比德預計下周三戰尼克復出 爭議作家將繼續報導76人　

NBA／推記者代價大！安比德停賽3場損失百萬美元

相關新聞

NBA／包辦勇士最後12分 柯瑞轟37分用晚安手勢送K湯輸球

曾和勇士隊打下4座總冠軍的湯普森（Klay Thompson），新賽季轉戰獨行俠隊，今天首度回到熟悉的灣區，獲得勇士球迷...

NBA／本季處女秀掉漆 安比德坦言有心理障礙

76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）今天終於迎接開季第一場比賽，但出賽26分鐘的他11投僅2中拿13分，外加...

NBA／拓荒者爆冷大勝灰狼！悲情中鋒威廉斯：我帶動能量

「NBA盃」今天正式開打，東區C組老鷹隊爆冷擊敗塞爾蒂克隊，西區A組也爆冷，拓荒者靠著禁區門神威廉斯（Robert Williams III）大發神威，以122：108大勝灰狼隊。 拓荒者當家中

NBA／喊出「不存在暫停」葬送勝利 熱火名帥自責：算我頭上

今天熱火隊踢館活塞隊，上演延長大戰，最終因熱火主帥史波斯特拉（Erik Spoelstra）喊了一個「不存在的暫停」，造成球隊輸球，賽後史波斯特拉自責輸球都是他責任。 熱火與活塞打到延長賽，讀秒

NBA／鵜鶘後場幾乎團滅！「神偷」左腿筋拉傷至少缺陣6周

鵜鶘隊本季傷兵人數不斷增加，昨天面對籃網隊，墨菲三世（Trey Murphy III）傷癒回歸，但「神偷」艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）因左腿筋拉傷，至少缺席6周。 鵜鶘目前傷兵名單除

NBA／熱火赫洛飆10顆外線砍40分 卻因喊了不存在的暫停輸球

熱火今天踢館活塞主場，「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）飆進10顆三分球，豪取40分，兩隊一路廝殺進延長賽，最後熱火卻因喊了「不存在的暫停」，被吹了技術犯規，活塞靠著畢斯利（Malik Beas

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。