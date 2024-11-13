NBA／鵜鶘後場幾乎團滅！「神偷」左腿筋拉傷至少缺陣6周
鵜鶘隊本季傷兵人數不斷增加，昨天面對籃網隊，墨菲三世（Trey Murphy III）傷癒回歸，但「神偷」艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）因左腿筋拉傷，至少缺席6周。
鵜鶘目前傷兵名單除了前鋒威廉森（Zion Williamson）和瓊斯（Herb Jones）外，後場主力墨瑞（Dejounte Murray）、麥凱倫（CJ McCollum）、霍金斯（Jordan Hawkins）和艾爾瓦拉多都受傷。
艾爾瓦拉多季前與鵜鶘簽下2年900萬美元合約，墨瑞和麥凱倫倒下後，獲得不少上場機會，本季場均10.7分4.5助攻。
艾爾瓦拉多受傷後，鵜鶘後場幾乎團滅，雙向合約球員波士頓（Brandon Boston Jr.）成為主將，他近6場平均出戰33.7分鐘，得到15.8分4.2籃板4.7助攻，還有1.5抄截，三分命中率38.5%。
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